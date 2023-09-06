За попередньою інформацією український захисник загинув на місці, а його дитина – в лікарні після отриманих травм. Інший водій, який спричинив ДТП, перебував за кермом у нетверезому стані.

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Як сталася аварія в Кіровоградській області

Родина Спащуків, що жила у селі Дмитрівка Горішньоплавнівської міської громади Полтавської області, в середині серпня 2023 року вирішили поїхати на Захід України до батька військовослужбовця Миколи. З ним солдат вже не бачився кілька років.

Вже 26 серпня сім'я вирішила повернутися додому, Спащук тоді був за кермом автомобіля Skoda Octavia Tour. Однак уже приблизно о 22:30 на трасі Стрий – Ізварине, біля населеного пункту П'ятихатки, сталася аварія.

Старша донька військового Анастасія Спащук розповіла, що її мама в той момент дивилася в лобове скло, коли раптом "побачила далеке світло іншого автомобіля, який вискочив на зустрічку, і відчула удар".

Автомобіль родини від сильного удару вилетів у кювет і перевернулася. Жінка одразу почала кликати по допомогу і вже згодом інший військовий допоміг витягнути з машини її доньку Уляну, зробив їй укол і перебинтував голову.

Водночас самого Миколу Спащука врятувати не вдалося. Він помер на місті одразу після ДТП.

Яка доля чекала доньку Спащука

Далі маму Олену Спащук і Уляну відвезли у дитячу обласну лікарню. Дівчинку забрали до реанімації, але через кілька хвилин вона померла.

Після цього жінці стало зле і, окрім отриманих травм, у неї трапився інсульт. Її також забрали в реанімацію, а саму Уляну, за спогадами її сестри Анастасії, відвезли в морг.

Згодом стало відомо, що удар автомобіля припав на лівий бік, де перебував батько і донька. Сам чоловік помер від травматичного шоку, адже мав множинні переломи, роздроблену ногу і відкритий перелом ліктя. Його донька отримала черепно-мозкову травму.

Що відомо про винуватця аварії

Анастасія Спащук зауважила, що винуватця аварії 30-річного Юрія С. взяли під варту на два місяці без права внесення застави. На момент ДТП він перебував у нетверезому стані.

Мені відомо, що цього дня він випивав разом зі своєю сестрою та її чоловіком. На місці ДТП ми знайшли 37 банок з-під пива, а на передньому сидінні лежали чипси. Стрілка спідометра його машини зупинилася на цифрі 135 кілометрів на годину. Драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові,

– сказала дівчина.

Згодом слідство визначило, що чоловік порушив правила дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, він виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з автомобілем загиблого.

Наразі правоохоронці інкримінували винуватцю порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Коли його провину доведуть у суді, водієві загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.