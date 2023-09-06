По предварительной информации, украинский защитник погиб на месте, а его ребенок – в больнице после полученных травм. Другой водитель, вызвавший ДТП, находился за рулем в нетрезвом состоянии.

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Как произошла авария в Кировоградской области

Семья Спащуков, жившая в селе Дмитровка Горишнеплавновской городской общины Полтавской области, в середине августа 2023 решили поехать на Запад Украины к отцу военнослужащего Николая. С ним солдат уже не виделся несколько лет.

Уже 26 августа семья решила вернуться домой, Спащук тогда находился за рулем автомобиля Skoda Octavia Tour. Однако уже примерно в 22:30 на трассе Стрый-Изварино, возле населенного пункта Пятихатки, произошла авария.

Старшая дочь военного Анастасия Спащук рассказала, что ее мама в тот момент смотрела в лобовое стекло, когда вдруг "увидела дальний свет выскочившего на встречку другого автомобиля и почувствовала удар".

Автомобиль семьи от сильного удара вылетел в кювет и перевернулся. Женщина сразу начала звать за помощью и уже впоследствии другой военный помог вытащить из машины ее дочь Ульяну, сделал ей укол и перебинтовал голову.

В то же время, самого Николая Спащука спасти не удалось. Он скончался на городе сразу после ДТП.

Какая судьба ждала дочь Спащука

Далее маму Елену Спащук и Ульяну отвезли в детскую областную больницу. Девочку забрали в реанимацию, но через несколько минут она скончалась.

После этого женщине стало плохо и, кроме полученных травм, у нее случился инсульт. Ее также забрали в реанимацию, а саму Ульяну, по воспоминаниям ее сестры Анастасии, увезли в морг.

Впоследствии стало известно, что удар автомобиля пришелся на левую сторону, где находился отец и дочь. Сам мужчина умер от травматического шока, так как имел множественные переломы, раздробленную ногу и открытый перелом локтя. Его дочь получила черепно-мозговую травму.

Что известно о виновнике аварии

Анастасия Спащук отметила, что виновник аварии 30-летний Юрий С. был заключен под стражу на два месяца без права внесения залога. В момент ДТП он находился в нетрезвом состоянии.

Мне известно, что в этот день он выпивал вместе со своей сестрой и ее мужем. На месте ДТП мы обнаружили 37 банок из-под пива, а на переднем сиденье лежали чипсы. Стрелка спидометра его машины остановилась на цифре 135 км/ч. Драгер показал 1,32 промилле алкоголя в крови,

– сказала девушка.

Впоследствии следствие определило, что мужчина нарушил правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. В частности, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем погибшего.

Правоохранители инкриминировали виновнику нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Когда его вину докажут в суде, водителю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.