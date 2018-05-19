Мінфін США звинуватило президента Венесуели в причетності до наркоторгівлі

Міністерство фінансів США звинуватило президента Венесуели Ніколаса Мадуро в причетності до наркоторгівлі та відмиванні грошей у Росії.

Про це зазначається в заяві американського відомства.

США звинуватили президента Венесуели Ніколаса Мадуро і главу керівної партії і другої людини в країні Діосдадо Кабельо в наркоторгівлі і відмиванні грошей.

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У заяві йдеться, що в 2017 році Кабельо конфіскував невеликі партії наркотиків у наркоторговців, зібрав їх у велику партію і експортував через державний аеропорт Венесуели.

Кабельо разом з президентом Мадуро і іншими особами розділили доходи, отримані від поставок наркотиків,

– відзначили в США.

Відзначається, що великі суми грошей влада Венесуели відмивала в Коста-Ріці і Росії. Мінфін США ввів щодо Кабельо, його дружини і рідного брата санкції. Вони також звинувачуються в рекеті.