Минфин США обвинило президента Венесуэлы в причастности к наркоторговле

Министерство финансов США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в причастности к наркоторговле и отмывании денег в России.

Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро а также главу правящей партии и второго человека в стране Диосдадо Кабельо в наркоторговле и отмывании денег.

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В заявлении говорится, что в 2017 году Кабельо конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

Кабельо вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков,

– отметили в США.

Отмечается, что крупные суммы денег власти Венесуэлы отмывали в Коста-Рике и России. Минфин США ввел в отношении Кабельо, его жены и родного брата санкции. Они также обвиняются в рэкете.