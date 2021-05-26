Хлопець вистрибнув ввечері з вікна 16-поверхової будівлі. Перед цим він опублікував передсмертний пост на своїй сторінці "ВКонтакте".
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Підліток у Мінську вистрибнув з вікна через тиск силовиків
Дмитро Стаховський (у соцмережі підписаний як Діма Меркулов) написав, що винним у його смерті є Слідчий комітет Білорусі. Адже правоохоронці звинувачуваали його в порушеннях, передбачених статтею 293 "Масові заворушення".
Правозахисний центр "Вясна" повідомив, що 17-річний хлопець був сиротою. Він жив у гуртожитку, працівники якого і повідомили про його участь у протестах, які пройшли 9 – 11 серпня 2020 року. У день смерті, 25 травня, підліток був на допиті через цю справу.
Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок, як суїцид. Але мої сили закінчувалися. І як ви можете бачити, я не впорався,
– написав Дмитро Стаховський у передсмертній записці.
Пост, який перед смертю опублікував Дмитро Стаховський / Скриншот з "ВКонтакте"
Що цьому передувало
- 9 серпня 2020 року у Білорусі пройшли президентські вибори, на яких переміг Олександро Лукашенко. Втім ні міжнародна спільнота, ні більшість білорусів не визнали волевиявлення вільним та справедливим.
- Після оголошення результатів, люди масово почали виходити на акції протесту по всій країні. Силовики влаштовували жорстокі розгони протестувальників. Учасників затримували і згодом утримували в СІЗО.
- У Білорусі продовжуються репресії проти опозиціонерів та активістів. За даними правозахисного центру "Вясна", в Білорусі політв'язнями визнано 421 людину.
- У колонії у Шклові помер 50-річний політв'язень Вітольд Ашурок. 18 січня 2021 року його засудили до 5 років колонії суворого режиму.