Хлопець вистрибнув ввечері з вікна 16-поверхової будівлі. Перед цим він опублікував передсмертний пост на своїй сторінці "ВКонтакте".

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Підліток у Мінську вистрибнув з вікна через тиск силовиків

Дмитро Стаховський (у соцмережі підписаний як Діма Меркулов) написав, що винним у його смерті є Слідчий комітет Білорусі. Адже правоохоронці звинувачуваали його в порушеннях, передбачених статтею 293 "Масові заворушення".

Правозахисний центр "Вясна" повідомив, що 17-річний хлопець був сиротою. Він жив у гуртожитку, працівники якого і повідомили про його участь у протестах, які пройшли 9 – 11 серпня 2020 року. У день смерті, 25 травня, підліток був на допиті через цю справу.

Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок, як суїцид. Але мої сили закінчувалися. І як ви можете бачити, я не впорався,

– написав Дмитро Стаховський у передсмертній записці.



Пост, який перед смертю опублікував Дмитро Стаховський / Скриншот з "ВКонтакте"

Що цьому передувало