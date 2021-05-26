Парень выпрыгнул из окна 16-этажного здания. Перед этим он опубликовал предсмертный пост на своей странице "ВКонтакте".
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Подросток в Минске выпрыгнул из окна из-за давления силовиков
Дмитрий Стаховский (в соцсети подписан как Дима Меркулов) написал, что виновным в его смерти является Следственный комитет Беларуси. Ведь правоохранители обвинили его в нарушениях, предусмотренных статьей 293 "Массовые беспорядки".
Правозащитный центр "Вясна" сообщил, что 17-летний парень был сиротой. Он жил в общежитии, работники которого и сообщили о его участии в протестах, которые прошли 9 – 11 августа 2020 года. В день смерти, 25 мая, подросток был на допросе из-за этого дела.
Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы заканчивались. И как вы можете видеть, я не справился,
– написал Дмитрий Стаховский в предсмертной записке.
Пост, который перед смертью опубликовал Дмитрий Стаховский / Скриншот из "ВКонтакте"
Что этому предшествовало
- 9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко. Впрочем ни международное сообщество, ни большинство белорусов не признали волеизъявление свободным и справедливым.
- После объявления результатов, люди массово начали выходить на акции протеста по всей стране. Силовики устраивали жестокие разгоны протестующих. Участников задерживали и впоследствии удерживали в СИЗО.
- В Беларуси продолжаются репрессии против оппозиционеров и активистов. По данным правозащитного центра "Вясна", в Беларуси политзаключенными признан 421 человек.
- В колонии в Шклове умер 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок. 18 января 2021 года его приговорили к 5 годам колонии строгого режима.