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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      Між ким обирають українці, що не визначилися, і до кого перейшли голоси Порошенка

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      Чому змінилися рейтинги кандидатів у президенти?
      Чому змінилися рейтинги кандидатів у президенти? / 24 канал

      Українці, що не визначилися з вибором, обирають між двома кандидатами в президенти. Але вплинути на визначеність може будь-що. Корупційний скандал в "Укроборонпромі" суттєво вплинув на відтік голосів від Порошенка.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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      Як зауважує соціолог, невизначені виборці завжди є. Таких дуже багато на Західній Україні, де виборець поділений між Порошенком, Тимошенко і Гриценком. До того ж, розповідає Антипович, виборець, якщо і визначився, може приховати свою відповідь від соціологів. Або ж вагається, вибираючи між цими трьома кандидатами.

      Які останні дані соціологів? Як свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Юлію Тимошенко – 18,3%. Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%). Як зазначено у повідомленні групи "Рейтинг", за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко. Не визначилися з вибором близько 25%.

      Якщо аналізувати симпатії, довіру до тих чи інших політиків, то лідерами серед невизначених є Зеленський і Тимошенко. Між цими двома кандидатами і визначаються загалом українці, які поки не знають, кого підтримати на виборах,
      – говорить Олексій Антипович.

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      При цьому фахівець відзначає: вплинути на явку і визначеність може все, що завгодно.

      Корупційний скандал в "Укроборонпромі" суттєво в негативному сенсі вплинув на рейтинги Порошенка. В останньому дослідженні зафіксовано перехід виборців, які на сто відсотків не були впевнені у виборі Порошенка, до Гриценка. Плюс це співпало з його об’єднанням з Андрієм Садовим і спричинило підвищення рейтингу Гриценка,
      – зазначив Антипович.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень. До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї. 27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Андрій Садовий Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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