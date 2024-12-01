Заяви про мобілізацію медиків, зниження мобілізаційного віку, пропозиції відправити на фронт чиновників – це лише намагання привернути увагу. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що західні партнери також мають для цього свої причини.

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Чи можлива мобілізація всіх медиків

Якщо про це говорять наші союзники, то це намагання виправдати зволікання з передачею зброї. Адже так можна обґрунтувати, що українці буцімто нас не послухали в одних питаннях, а ми так зробили в інших.

У такому випадку це виглядатиме не як невиконання договору, а як непорозуміння сторін, спільна відповідальність,

– зауважив Іван Тимочко.

Поки незрозуміло, хто саме з медичної сфери мав би мобілізовуватися. Ба більше, медики завжди перебували на обліку у Центрах комплектування, працювали на рівні з військовими в евакуаційних бригадах, військових госпіталях.

Тому перш ніж озвучувати такі заяви, варто надати аналіз цієї пропозиції, шляхи виконання та обґрунтувати причини рішення. В Україні є Медичні сили й про це мали б говорити спочатку вони, а не західна преса.

Якби це говорили вони, то ми б почули відсотки, потреби, обґунтування, а коли про це каже хтось інший, то, звісно, легше говорити, ніж думати,

– підкреслив Іван Тимочко.