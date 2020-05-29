У Броварах зранку 29 травня трапилася масова перестрілка, у якій взяли участь близько сотні людей. За даними МВС, постраждали троє учасників сутичок. Та реальна кількість може бути значно вищою. Зокрема, на камеру потрапив момент поранення одного з учасників інциденту.

Відео того, як один з учасників отримав поранення в ногу з травматичної зброї, опублікував телеграм-канал "ЧП UA".

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На опублікованих кадрах помітно, як чоловік втікав з місця стрілянини. У цей момент йому в ногу влучила куля, через що він одразу ж впав на землю.

Після отриманого поранення постраждалий намагався піднятися, а після чергового падіння пробував втекти з місця перестрілки, стрибаючи на одній нозі.

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Є багато фактів того, що реальна кількість постраждалих може бути значно вищою, ніж відомо правоохоронцям. Так, наприклад, раніше у соцмережах показали фото спини одного з постраждалих. У нього через резинові кулі декілька десятків синців та дірок, які кровоточать.

Перестрілка у Броварах: коротко

Вона трапилася близько 7 ранку 29 травня. Участь у перестрілці взяли близько сотні людей, а підставою стали розбірки між перевізниками.

Одна зі сторін привезла "тітушок" з Вінницької області, а супроводжувала їх поліція. Через це у суспільстві знову заговорили про недосконалість реформи поліції й неефективність Арсена Авакова як міністра.

Після стрілянини правоохоронці затримали 21 її учасника. З них лише двоє місцевих мешканців, усі решта – з Вінниччини.