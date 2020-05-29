В Броварах утром 29 мая произошла массовая перестрелка, в которой приняли участие около сотни людей. По данным МВД, пострадали трое участников столкновений. И реальное количество может быть значительно выше. В частности, на камеру попал момент ранения одного из участников инцидента.

Видео того, как один из участников получил ранение в ногу из травматического оружия, опубликовал телеграм-канал "ЧП UA".

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На опубликованных кадрах видно, как мужчина убегал с места стрельбы. В этот момент ему в ногу попала пуля, и он сразу же упал на землю.

После полученного ранения пострадавший пытался подняться, а после очередного падения пытался убежать с места перестрелки, прыгая на одной ноге.

Во время перестрелки в Броварах ранили мужчину: смотрите видео

Есть много фактов того, что реальное количество пострадавших может быть значительно выше, чем известно правоохранителям. Так, например, ранее в соцсетях показали фото спины одного из пострадавших. У него из-за резиновых шаров несколько десятков кровоточащих синяков и дыр.

Перестрелка в Броварах: коротко

Она случилась около 7 утра 29 мая. Участие в перестрелке приняли около сотни людей, а основанием стали разборки между перевозчиками.

Одна из сторон привезла "титушек" из Винницкой области, а сопровождала их полиция. Поэтому в обществе снова заговорили о несовершенстве реформы полиции и неэффективности Арсена Авакова как министра.

После стрельбы правоохранители задержали 21 участника. Из них лишь двое местных жителей, все остальные – из Винницкой области.