В районному морзі одного із міст на Черкащини вже 8 років не працює холодильник. Тому трупів зберігають в коридорі й на каталці. Персоналу тут теж обмаль, тож небіжчиків забирають із кімнат розтину їхні родичі.

Крім цього, рідним загиблих виставляють прейскурант на послуги, але чеків не видають. Детальніше про це читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Лікарі-патологоанатоми кажуть, що необхідних умов у закладі немає вже давно. А холодильник не працює 8 років, тож всі розтини стараються робити якнайшвидше.

Була окрема кімната з компресором. У нас немає зараз людини, яка його обслуговує, тому вона декілька років перестала працювати взагалі,

– зазначив лікар Володимир Завадський.



Як виглядає приміщення моргу / Фото 24 канал

Морг відкритий щодня, а от судмедексперт у вихідні на роботу не виходить, за терміновість – треба платити. Якщо ні – небіжчик до понеділка лежатиме у коридорі на каталці.

Оплата за послуги

У морзі працюють лише 2 лікарі й медсестра. Виносити тіла із моргу родичам доводиться самостійно. Працівники роблять лише розтини, це безкоштовно. Платною є начебто тільки судмедекспертиза. Це коштує приблизно понад 2 тисячі гривень. Але потім ще просять оплатити додатково готівкою. Чеків за це не видають

До реформи морги фінансувалися за залишковим принципом, каже директор районної лікарні. Тож грошей ці установи майже не отримували й потрохи руйнувались. Зараз не тільки техніка потребує ремонту. Приміщення визнали аварійним – через тріщини в стінах.



Коридори, де лежать покійники / Фото 24 канал

Директор лікарні пообіцяв покарати винних у вимаганні грошей у людей. Невдовзі на холодильну камеру оголосять тендер, а питання з приміщенням – залишається відкритим.