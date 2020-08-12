В районном морге одного из городов на Черкащине уже 8 лет не работает холодильник. Поэтому трупов сохраняют в коридоре и на каталке. Персонала здесь тоже мало, поэтому покойников забирают из комнат вскрытия их родственники.

Кроме этого, родным погибших выставляют прейскурант на услуги, но чеков не выдают. Подробнее об этом читайте в материале журналистов 24 канала.

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Врачи-патологоанатомы говорят, что необходимых условий в заведении нет уже давно. А холодильник не работает 8 лет, поэтому все разрезы стараются делать как можно быстрее.

Была отдельная комната с компрессором. У нас нет сейчас человека, который его обслуживает, поэтому она несколько лет перестала работать вообще,

– отметил врач Владимир Завадский.



Как выглядит помещение морга / Фото 24 канал

Морг открыт ежедневно, а вот судмедэксперт в выходные на работу не выходит, за срочность – надо платить. Если нет – покойник до понедельника будет лежать в коридоре на каталке.

Оплата за услуги

В морге работают только 2 врача и медсестра. Выносить тела из морга родственникам приходится самостоятельно. Работники делают только вскрытия, это бесплатно. Платной является вроде только судмедэкспертиза. Это стоит примерно более 2000 гривен. Но потом еще просят оплатить дополнительно наличными. Чеков за это не выдают

До реформы морги финансировались по остаточному принципу, говорит директор районной больницы. Поэтому денег эти учреждения почти не получали и понемногу разрушались. Сейчас не только техника нуждается в ремонте. Помещение признали аварийным – из-за трещин в стенах.



Коридоры, где лежат покойники / Фото 24 канал

Директор больницы пообещал наказать виновных в вымогательстве денег у людей. Вскоре на холодильную камеру объявят тендер, а вопрос с помещением – остается открытым.