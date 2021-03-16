У Москві 24-річний молодик напав на перехожого та жорстко побив його до смерті. Свій вчинок мотивував тим, що жертва була схожа на нечисту силу.

Деталі моторошного вбивства у Росії

Подія трапилася біля будинків на вулиці Довженка. На пересічного чоловіка напав уродженець Санкт-Петербурга, про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Напад на чоловіка потрапив на камери спостереження. На відео видно, як юнак повалив чоловіка на землю та почав копати його ногами по голові.

У той час повз проїжджав автомобіль, однак ніхто не вийшов на допомогу лежачому чоловіку.

Згодом нападник відійшов до своєї сумки і витяг з неї молоток. Він продовжив жорстоко бити нерухомого чоловіка інструментом.

Особу жертви наразі встановлюють правоохоронці.

З етичних міркувань редакція 24 каналу не публікує моторошне відео. Ви можете переглянути його за цим посиланням.

Нападник "боровся з нечистою силою"

Після злочину юнак прийшов додому до свого друга. Там його і затримали правоохоронці. Нападник пояснив слідчим, що чоловік був схожий на відьмака і йому потрібно було провести обряд екзорцизму.

Наразі з хлопцем працює слідчий комітет. Згодом його переведуть у психіатричний заклад.

Що відомо про нападника

Друг "екзорциста" розповів, що той займається спортом. Він "жвавий хлопець, який цікавиться американським футболом і нібито має проблеми з психікою".