В Москве 24-летний молодой человек напал на прохожего и жестко избил его до смерти. Свой поступок мотивировал тем, что жертва была похожа на нечистую силу.

Детали жуткого убийства в России

Происшествие случилось возле домов на улице Довженко. На рядового мужчину напал уроженец Санкт-Петербурга, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Читайте также В России нашли тело девочки со следами укусов собак

Нападение на мужчину попало на камеры наблюдения. На видео видно, как молодой человек повалил мужчину на землю и начал бить его ногами по голове.

В то время мимо проезжал автомобиль, однако никто не вышел на помощь лежащему мужчине.

Впоследствии нападающий подошел к своей сумке и вытащил из нее молоток. Он продолжил жестоко избивать недвижимого мужчину инструментом.

Личность жертвы пока устанавливают правоохранители.

Из этических соображений редакция 24 канала не публикует жуткое видео. Вы можете просмотреть его по этой ссылке.

Нападающий "боролся с нечистой силой"

После преступления молодой человек пришел домой к своему другу. Там его и задержали правоохранители. Нападающий объяснил следователям, что мужчина был похож на ведьмака и ему нужно было провести обряд экзорцизма.

Сейчас с парнем работает следственный комитет. Впоследствии его переведут в психиатрическое учреждение.

Что известно про нападающего

Друг "экзорциста" рассказал, что он занимается спортом. Он "живой парень, который интересуется американским футболом и якобы имеет проблемы с психикой".