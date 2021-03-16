В Москве россиянин до смерти забил прохожего, потому что тот показался ему нечистой силой
В Москве 24-летний молодой человек напал на прохожего и жестко избил его до смерти. Свой поступок мотивировал тем, что жертва была похожа на нечистую силу.
Источник:24 канал
Детали жуткого убийства в России
Происшествие случилось возле домов на улице Довженко. На рядового мужчину напал уроженец Санкт-Петербурга, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
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Нападение на мужчину попало на камеры наблюдения. На видео видно, как молодой человек повалил мужчину на землю и начал бить его ногами по голове.
В то время мимо проезжал автомобиль, однако никто не вышел на помощь лежащему мужчине.
Впоследствии нападающий подошел к своей сумке и вытащил из нее молоток. Он продолжил жестоко избивать недвижимого мужчину инструментом.
Личность жертвы пока устанавливают правоохранители.
Нападающий "боролся с нечистой силой"
После преступления молодой человек пришел домой к своему другу. Там его и задержали правоохранители. Нападающий объяснил следователям, что мужчина был похож на ведьмака и ему нужно было провести обряд экзорцизма.
Сейчас с парнем работает следственный комитет. Впоследствии его переведут в психиатрическое учреждение.
Что известно про нападающего
Друг "экзорциста" рассказал, что он занимается спортом. Он "живой парень, который интересуется американским футболом и якобы имеет проблемы с психикой".
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