Моторошна стрілянина у Канаді: з'явилась реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття жителям Канади, де сталась моторошна стрілянина.

Глава держави написав у Twitter, що приголомшений трагедією, яка сталась у Новій Шотландії.

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"Ми приголомшені й засмучені абсолютно бездушною та жахливою стріляниною, що сталася в Новій Шотландії у Канаді. Молимося за наших канадських друзів", – йдеться у повідомлені.

Ми приголомшені й засмучені абсолютно бездушною та жахливою стріляниною, що сталася в Новій Шотландії у Канаді. Молимося за наших канадських друзів @JustinTrudeau @cafreeland @FP_Champagne — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2020

Що відомо про стрілянину у Канаді? У провінції Нова Шотландія озброєний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей. За інформацією правоохоронців, вбивцею виявився 51-річний Габріель Вортман – успішний стоматолог та підприємець.



Після тривалого переслідування поліцейським вдалося наздогнати вбивцю. За попередньою інформацією, його застрелили при затриманні. Про мотиви злочину наразі не відомо.