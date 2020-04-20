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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Моторошна стрілянина у Канаді: з'явилась реакція Зеленського

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      Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Канаді / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття жителям Канади, де сталась моторошна стрілянина.

      Глава держави написав у Twitter, що приголомшений трагедією, яка сталась у Новій Шотландії.

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      "Ми приголомшені й засмучені абсолютно бездушною та жахливою стріляниною, що сталася в Новій Шотландії у Канаді. Молимося за наших канадських друзів", – йдеться у повідомлені.

      Що відомо про стрілянину у Канаді? У провінції Нова Шотландія озброєний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей. За інформацією правоохоронців, вбивцею виявився 51-річний Габріель Вортман – успішний стоматолог та підприємець.

      Після тривалого переслідування поліцейським вдалося наздогнати вбивцю. За попередньою інформацією, його застрелили при затриманні. Про мотиви злочину наразі не відомо.

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Кримінальні новини Стрілянина Канада
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