Моторошна стрілянина у Канаді: з'явилась реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття жителям Канади, де сталась моторошна стрілянина.
Глава держави написав у Twitter, що приголомшений трагедією, яка сталась у Новій Шотландії.
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"Ми приголомшені й засмучені абсолютно бездушною та жахливою стріляниною, що сталася в Новій Шотландії у Канаді. Молимося за наших канадських друзів", – йдеться у повідомлені.
Що відомо про стрілянину у Канаді? У провінції Нова Шотландія озброєний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей. За інформацією правоохоронців, вбивцею виявився 51-річний Габріель Вортман – успішний стоматолог та підприємець.
Після тривалого переслідування поліцейським вдалося наздогнати вбивцю. За попередньою інформацією, його застрелили при затриманні. Про мотиви злочину наразі не відомо.
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