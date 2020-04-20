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      Жуткая стрельба в Канаде: появилась реакция Зеленского

      - Читати новину українською
      Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Канаді / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования жителям Канады, где произошла жуткая стрельба.

      Глава держави написав у Twitter, що приголомшений трагедією, яка сталась у Новій Шотландії.

      Більше про це Найкривавіша стрілянина за 30 років сталася у Канаді: з'явилися розповіді очевидців

      "Ми приголомшені й засмучені абсолютно бездушною та жахливою стріляниною, що сталася в Новій Шотландії у Канаді. Молимося за наших канадських друзів", – йдеться у повідомлені.

      Що відомо про стрілянину у Канаді? У провінції Нова Шотландія озброєний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей. За інформацією правоохоронців, вбивцею виявився 51-річний Габріель Вортман – успішний стоматолог та підприємець.

      Після тривалого переслідування поліцейським вдалося наздогнати вбивцю. За попередньою інформацією, його застрелили при затриманні. Про мотиви злочину наразі не відомо.

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Криминальные новости Стрельба Владимир Зеленский Канада Новости Украины
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