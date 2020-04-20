Самая кровавая стрельба за 30 лет произошла в Канаде: детали, фото, видео
Трагедия произошла в городке Портапик в провинции Новая Шотландия в Канаде в ночь на 19 апреля. 51-летний стоматолог одел форму полицейского, сел в автомобиль, стилизованный под полицейский, взял оружие и поехал убивать людей.
О стрельбе в Канаде со многими жертвами сообщали все североамериканские телеканалы и канадские СМИ. В частности, каналы CTV и CBC.
Несколько ранее Несмотря на карантин в Калифорнии устроили масштабную вечеринку: на ней произошла стрельба
Что известно о стрельбе в Канаде в городке Портапик
- Сначала полиция Канады сообщила, что в городке Портапик в провинции Новая Шотландия вооруженный преступник убил более 10 человек.
По данным полиции, погибли по меньшей мере 10 человек / Фото АР
- Впоследствии стало известно, что погибла женщина-полицейский Хайди Стивенсон, которой было всего 23 года.
Погибла женщина-полицейский, премьер Трюдо уже выразил соболезнования / Фото из соцсетей
- Журналисты выяснили, что стрельба продолжалась более 12 часов: началась в начале ночи с 18 на 19 апреля и закончилась в 11:40 (18:40 по киевскому времени).
- Убийцу, по данным полиции, – 51-летнего Габриэля Вортмана, – то ли задержали, то ли застрелили.
Канадские СМИ показали фото предполагаемого стрелка – Габриэля Вортмана
- Сейчас в полиции говорят, что точное количество жертв сообщить не могут, ведь Вортман много часов убегал и стрелял по людям.
Стрелок более 12 часов убегал от полиции / Фото АР
- Стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, и ехал на машине, похожей на полицейскую, но к правоохранительным органам отношения не имел.
Фото похожего на полицейский автомобиля, на котором якобы передвигался стрелок в Портапике
- В СМИ рассказали, что Вортман – стоматолог, владелец клиники, успешный предприниматель. Мотивы его поступка пока не известны.
Это преступление – наиболее кровавый акт массового убийства в Канаде с декабря 1989 года. Тогда преступник застрелил 15 женщин в Монреале.
Добавим, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил соболезнования семьям погибших и назвал ситуацию ужасной.
Стрельба в Канаде 19 апреля: видео с места преступления из соцсетей
Стрельба произошла в городке Портапик: расположение смотрите на карте
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