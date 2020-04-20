Самая кровавая стрельба за 30 лет произошла в Канаде: детали, фото, видео

Трагедия произошла в городке Портапик в провинции Новая Шотландия в Канаде в ночь на 19 апреля. 51-летний стоматолог одел форму полицейского, сел в автомобиль, стилизованный под полицейский, взял оружие и поехал убивать людей.

О стрельбе в Канаде со многими жертвами сообщали все североамериканские телеканалы и канадские СМИ. В частности, каналы CTV и CBC .

Несколько ранее Несмотря на карантин в Калифорнии устроили масштабную вечеринку: на ней произошла стрельба

Что известно о стрельбе в Канаде в городке Портапик

Сначала полиция Канады сообщила, что в городке Портапик в провинции Новая Шотландия вооруженный преступник убил более 10 человек.



По данным полиции, погибли по меньшей мере 10 человек / Фото АР

Впоследствии стало известно, что погибла женщина-полицейский Хайди Стивенсон, которой было всего 23 года.



Погибла женщина-полицейский, премьер Трюдо уже выразил соболезнования / Фото из соцсетей

Журналисты выяснили, что стрельба продолжалась более 12 часов : началась в начале ночи с 18 на 19 апреля и закончилась в 11:40 (18:40 по киевскому времени).

Убийцу, по данным полиции, – 51-летнего Габриэля Вортмана, – то ли задержали, то ли застрелили.



Канадские СМИ показали фото предполагаемого стрелка – Габриэля Вортмана

Сейчас в полиции говорят, что точное количество жертв сообщить не могут, ведь Вортман много часов убегал и стрелял по людям.



Стрелок более 12 часов убегал от полиции / Фото АР

Стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую , и ехал на машине, похожей на полицейскую, но к правоохранительным органам отношения не имел.



Фото похожего на полицейский автомобиля, на котором якобы передвигался стрелок в Портапике

В СМИ рассказали, что Вортман – стоматолог, владелец клиники, успешный предприниматель. Мотивы его поступка пока не известны.

Это преступление – наиболее кровавый акт массового убийства в Канаде с декабря 1989 года. Тогда преступник застрелил 15 женщин в Монреале.

Добавим, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил соболезнования семьям погибших и назвал ситуацию ужасной.

Стрельба в Канаде 19 апреля: видео с места преступления из соцсетей

# Внимание В результате

стрельбы в Новой Шотландии погибли 13 человек.

Из Portapique эти изображения прибывают, полиция начала сильный поиск и захват против стрелка, который наконец умер, согласно «AP» pic.twitter.com/6aXlCOm0wE pic.twitter.com/iSYa4Q5592 - 45 секунд Колумбия (@ 45SegundosCom) 19 апреля 2020 г.