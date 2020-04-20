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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Найкривавіша стрілянина за 30 років сталася у Канаді: деталі, фото, відео

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      Чоловік у Канаді вбивав людей понад 12 годин / АР

      Трагедія сталася у містечку Портапік в провінції Нова Шотландія у Канаді в ніч на 19 квітня. 51-річний стоматолог одягнув форму поліцейського, сів у автомобіль, стилізований під поліцейський, взяв зброю та поїхав вбивати людей.

      Про стрілянину в Канаді з багатьма жертвами повідомляли усі північноамериканські телеканали та канадійські ЗМІ. Зокрема, канали CTV та CBC.

      Дещо раніше Попри карантин у Каліфорнії влаштували масштабну вечірку: на ній сталася стрілянина

      Що відомо про стрілянину в Канаді у містечку Портапік

      • Спершу поліція Канади повідомила, що у містечку Портапік у провінції Нова Шотландія озброєний злочинець вбив понад 10 людей.


      За даними поліції, загинули щонайменше 10 людей / Фото АР

      • Згодом стало відомо, що загинула жінка-поліцейський Хайді Стівенсон, якій було лише 23 роки. 


      Загинула жінка-поліцейський, прем'єр Трюдо вже висловив співчуття / Фото з соцмереж

      • Журналісти з'ясували, що стрілянина тривала понад 12 годин: почалася проти ночі з 18 на 19 квітня і закінчилась об 11:40 (18:40 за київським часом).
      • Вбивцю, за даними поліції, – 51-річного Габріеля Вортмана, – чи то затримали, чи то застрелили.


      Канадські ЗМІ показали фото ймовірного стрілка – Габріеля Вортмана

      • Наразі у поліції кажуть, що точну кількість жертв повідомити не можуть, адже Вортман багато годин втікав та стріляв по людях. 


      Стрілок понад 12 годин втікав від поліції / Фото АР

      • Стрілок був одягнений у форму, схожу на поліцейську, і їхав на машині, схожій на поліцейську, але до правоохоронних органів відношення не мав.


      Фото схожого на поліцейський автомобіля, на якому начебто пересувався стрілок у Портапіку

      • У ЗМІ розповіли, що Вортман – стоматолог, власник клініки, успішний підприємець. Мотиви його вчинку наразі не відомі. 

      Цей злочин – найбільш кривавий акт масового вбивства у Канаді з грудня 1989 року. Тоді злочинець застрелив 15 жінок у Монреалі.

      Додамо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив співчуття родинам загиблих та назвав ситуацію жахливою.

      Стрілянина у Канаді 19 квітня: відео з місця злочину із соцмереж

      Стрілянина сталася у містечку Портапік: розташування дивіться на карті

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Теракт Стрілянина Жертви Канада Здоров'я
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