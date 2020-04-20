Найкривавіша стрілянина за 30 років сталася у Канаді: деталі, фото, відео

Трагедія сталася у містечку Портапік в провінції Нова Шотландія у Канаді в ніч на 19 квітня. 51-річний стоматолог одягнув форму поліцейського, сів у автомобіль, стилізований під поліцейський, взяв зброю та поїхав вбивати людей.

Про стрілянину в Канаді з багатьма жертвами повідомляли усі північноамериканські телеканали та канадійські ЗМІ. Зокрема, канали CTV та CBC.

Дещо раніше Попри карантин у Каліфорнії влаштували масштабну вечірку: на ній сталася стрілянина

Що відомо про стрілянину в Канаді у містечку Портапік

Спершу поліція Канади повідомила, що у містечку Портапік у провінції Нова Шотландія озброєний злочинець вбив понад 10 людей.

​

За даними поліції, загинули щонайменше 10 людей / Фото АР

Згодом стало відомо, що загинула жінка-поліцейський Хайді Стівенсон, якій було лише 23 роки.



Загинула жінка-поліцейський, прем'єр Трюдо вже висловив співчуття / Фото з соцмереж

Журналісти з'ясували, що стрілянина тривала понад 12 годин: почалася проти ночі з 18 на 19 квітня і закінчилась об 11:40 (18:40 за київським часом).

Вбивцю, за даними поліції, – 51-річного Габріеля Вортмана, – чи то затримали, чи то застрелили.



Канадські ЗМІ показали фото ймовірного стрілка – Габріеля Вортмана

Наразі у поліції кажуть, що точну кількість жертв повідомити не можуть, адже Вортман багато годин втікав та стріляв по людях.



Стрілок понад 12 годин втікав від поліції / Фото АР

Стрілок був одягнений у форму, схожу на поліцейську, і їхав на машині, схожій на поліцейську, але до правоохоронних органів відношення не мав.



Фото схожого на поліцейський автомобіля, на якому начебто пересувався стрілок у Портапіку

У ЗМІ розповіли, що Вортман – стоматолог, власник клініки, успішний підприємець. Мотиви його вчинку наразі не відомі.

Цей злочин – найбільш кривавий акт масового вбивства у Канаді з грудня 1989 року. Тоді злочинець застрелив 15 жінок у Монреалі.

Додамо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив співчуття родинам загиблих та назвав ситуацію жахливою.

Стрілянина у Канаді 19 квітня: відео з місця злочину із соцмереж

#Atencion

Tiroteo en Nova Scotia deja 13 muertos.

Desde Portapique llegan estas imágenes, la policía ha emprendido una fuerte búsqueda y captura contra el tirador, que finalmente ha muerto, según 'AP'pic.twitter.com/6aXlCOm0wE pic.twitter.com/iSYa4Q5592 — 45 Segundos Colombia (@45SegundosCom) April 19, 2020

Стрілянина сталася у містечку Портапік: розташування дивіться на карті