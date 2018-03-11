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Моторошний випадок на Закарпатті: 5 чоловіків зґвалтували неповнолітню, – ЗМІ

11609 Читать новость на русском
На Закарпатті 5 чоловіків зґвалтували неповнолітню,
На Закарпатті 5 чоловіків зґвалтували неповнолітню, / Фото з відкритих джерел

У суботу, 10 березня, в Мукачеві стався моторошний злочин. У поліцію звернулася 36-річна жінка, яка заявила, що її 15-річну доньку зґвалтували.

Про це пише місцеве видання mukachevo.net, посилаючись на джерело в поліції.

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Того ж дня поліція затримала підозрюваних. Ними виявились 5 мукачівців, у 4 з них раніше була судимість.

Вже у понеділок, 12 березня, цим підозрюваним будуть обирати міру запобіжного заходу. Призначено ряд експертиз.

При цьому лікарі Мукачівської лікарні додали, що дівчина отримала тілесні ушкодження: вона мала синці на голові, на ногах.

Теги: Новини України Поліція Новини Закарпаття Згвалтування
Джерело: 24 Канал
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