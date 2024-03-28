Тим часом Росія атакує Україну та масштабно руйнує глобальну систему безпеки – тобто "обнуляє" міжнародне право та використовує терористичні методи. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що це дає надію таким організаціям як ІДІЛ, що можна використовувати усі способи ведення війни та атак на цивільних. Зазначимо, що унаслідок теракту в Підмосков'ї загинуло понад 140 людей.

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"Панічні настрої суттєво зростають в інших країнах. Чи буде Україна ціллю? Може бути й Україна, але ми з вами щодня є мішенню для російських терористичних атак. І Росія далі продовжуватиме тероризувати наше цивільне населення", – наголосив Подоляк.

Усе через те, що країна-агресорка точно розуміє, що їй нічого не вдається на лінії фронту. Тому ворог і тероризує цивільне населення – передусім у прикордонних населених пунктах.

Росія відверто говорить, що їй треба знищити місто-мільйонник Харків. Нині росіяни відкинули пропагандистські тези про те, що їх в Україні начебто "зустрічатимуть з квітами". Тепер вони просто відверто знищують мільйонне місто та житлові квартали КАБами.

Усі говорять, що у "Крокусі" був теракт. Тоді у мене питання: а 14 багатоповерхівок у Харкові 27 березня – це що? Свідоме знищення КАБом саме цивільного населення. Це і є теракт,

– додав радник голови ОПУ.

Зверніть увагу! Росія 27 березня вдарила по Харкову модернізованими авіабомбами. Влучання зафіксували у Шевченківському районі міста. Пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок та інститут невідкладної хірургії. Унаслідок ворожого удару загинув чоловік. Ще 16 людей поранені, серед них – 4 дітей.

Михайло Подоляк зауважив, що Росія намагатиметься психоемоційно впливати на українців, збільшуючи кількість атак. Тим часом із союзниками України варто прийти до консолідованої думки, що українське небо треба "дозакрити" системами Patriot.

"Треба усвідомити, що поки Росія вестиме війну такого типу з терористичним компонентом, то інші терористичні організації будуть суттєво нарощувати свої впливи на інші регіони. Мені здається очевидним, що ІДІЛ атакуватиме різні країни", – переконаний радник голови ОПУ.

Країна-агресорка приховує свій провал

Подоляк вважає, що теракт у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол" – дійсно справа рук ІДІЛ. Інша річ у тім, що російські силові структури хотіли використати та вже використовують це на свою користь. Усе, аби замаскувати свою недієздатність, непрофесійність та некомпетентність.

Адже вони не проводили агентурну розвідку структур ІДІЛ та не аналізували, що відбувається на території Росії. Зокрема, у середовищі мігрантів. Аби це замаскувати, країна-агресорка використовує теракт у Підмосков'ї для нагнітання антиукраїнської істерики.

Росія, попри те, що затримала підозрюваних у теракті, розуміє, де вони перебували до цього та має дані від іноземних розвідок щодо ризиків від ІДІЛ, все одно вважає, що з терактом начебто "пов'язана Україна".

Це абсолютно маячня. Але навіть непогано, що вони так продовжують говорити, бо це повністю "обнулило" симпатії, співчуття, які виникли після теракту з боку країн проукраїнської коаліції. Нині ж ці держави також розуміють, що це абсолютно неадекватна країна,

– наголосив радник голови ОПУ.

Яка мета ІДІЛ

Наприклад, згідно з соціологічними даними, у Франції дуже сильно бояться терактів. Суспільство відчуває на 7 з 10 балів, що вони таки можуть відбутися. Михайло Подоляк переконаний, що, якщо ІДІЛ уже почала програму тероризування різних країн, то вона її продовжить.

"У цьому немає сумнівів, тому що для глобального тероризму це важливо. Якщо ти почав, то треба підвищувати вагу, свій вплив на глобальний політичний процес. ІДІЛ знову хоче піднятися на перші позиції рейтингу терористів. Тому вони можуть атакувати", – сказав радник голови ОПУ.

Росія ігнорує загрозу