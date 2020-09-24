Отримують цей вид оцту з яблучного сировини: соку або пресованих яблук. Він вважається найбільш корисним.

9 властивостей яблучного оцту

Про нього детальніше:

1. Допомагає тримати в межах норми рівень цукру в крові, стримує розвиток інсулінорезистентності та її перехід у цукровий діабет 2 типу.

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2. Оздоровлює судини, знижує прогресування атеросклерозу, сприяє нормалізації тиску крові, покращує структуру судинної стінки при варикозній хворобі.

3. Допомагає розщеплювати білки в стравах.

4. Сирий і нефільтрований яблучний оцет містить пробіотики, що зміцнюють здоров'я кишечника.

5. Підвищує рівень енергії завдяки виробленню вітаміну B12.

6. Зміцнює імунну систему.

7. Покращує стан шкіри.

8. Знижує наслідки лікування антибіотиками.

9. Допомагає скинути вагу.

Як обрати?

1. Краще в склі. У пластиковій упаковці можлива взаємодія кислоти з тарою і виділення шкідливих речовин.

2. Не містить домішок і виготовляється з тої сировини, яка зазначена.

Тобто яблучний оцет не може бути виготовлений з оцтової кислоти і ароматизаторів, а тільки з яблук.

Яблучний можна всім, навіть дітям – все залежить від дози. Одна крапля яблучного оцту у воду та страву не зашкодить навіть тим, у кого є гастрит та коліт.

Як я вживаю?

1. Додаю до води вранці: 1 ст л на 1 склянку

2. Заправляю страви