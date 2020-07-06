У Мукачеві в ніч проти 6 липня з ручного гранатомета обстріляли відпочинковий комплекс "Аква сіті". Обійшлося без жертв чи постраждалих, але за цю справу вже взялася поліція.

У відпочинковий комплекс стріляли близько третьої години ночі, розповів у телеграмі журналіст Віталій Глагола.

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Стріляли із відстані в кілька десятків метрів із сусідньої гори. Власникам комплексу пощастило – снаряд влучив спершу в альтанку поруч із будівлею, а потім влетів в металевий каркас не залетівши усередину,

– розповів журналіст.

Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька скляних панелей. Глагола також стверджує, що власник "Аква сіті" не має будь-якого відношення до місцевого криміналітету.

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Наразі цю справу вже розслідує поліція за фактом умисного пошкодження майна. Правоохоронці встановлюють імовірних причетних до нічного обстрілу.

За даними місцевої поліції, пошкоджень зазнали металева конструкція приміщення, де розташований басейн, а також сама альтанка, куди спершу влучив снаряд.

У Мукачеві з гранатомета обстріляли відпочинковий комплекс: дивіться відео