В Мукачево из гранатомета ночью обстреляли комплекс: фото и видео
В Мукачево в ночь на 6 июля из ручного гранатомета обстреляли комплекс "Аква Сити". Обошлось без жертв или пострадавших, но за это дело уже взялась полиция.
В комплекс стреляли около трех часов ночи, рассказал в Телеграме журналист Виталий Глагола.
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Стреляли с расстояния в несколько десятков метров с соседней горы. Владельцам комплекса повезло – снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас не залетев внутрь,
– рассказал журналист.
В результате обстрела повреждены несколько стеклянных панелей. Глагола также утверждает, что владелец "Аква Сити" не имеет никакого отношения к местному криминалитету.
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Сейчас это дело уже расследует полиция по факту умышленного повреждения имущества. Правоохранители устанавливают возможных причастных к ночному обстрелу.
По данным местной полиции, повреждения получили металлическая конструкция помещения, где расположен бассейн, а также сама беседка, куда сначала попал снаряд.
В Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс: смотрите видео