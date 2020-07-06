В Мукачево в ночь на 6 июля из ручного гранатомета обстреляли комплекс "Аква Сити". Обошлось без жертв или пострадавших, но за это дело уже взялась полиция.

В комплекс стреляли около трех часов ночи, рассказал в Телеграме журналист Виталий Глагола.

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Стреляли с расстояния в несколько десятков метров с соседней горы. Владельцам комплекса повезло – снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас не залетев внутрь,

– рассказал журналист.

В результате обстрела повреждены несколько стеклянных панелей. Глагола также утверждает, что владелец "Аква Сити" не имеет никакого отношения к местному криминалитету.

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Сейчас это дело уже расследует полиция по факту умышленного повреждения имущества. Правоохранители устанавливают возможных причастных к ночному обстрелу.

По данным местной полиции, повреждения получили металлическая конструкция помещения, где расположен бассейн, а также сама беседка, куда сначала попал снаряд.

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