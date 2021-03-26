МЗС КНР вимагає захисту акціонерів "Мотор Січі": українські політики попереджають про санкції
У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що стежать за розвитком подій на "Мотор Січі", а також вперше використовували формулювання про "вимоги" до української влади про захист інтересів китайських власників контрольного пакета акцій.
Джерело:МЗС Китаю
Тим часом, українські політики готуються до різкого погіршення відносин України зі своїм найбільшим зовнішньоторговельним партнером в разі завершення націоналізації запорізького підприємства.
"Ми взяли до відома відповідні повідомлення, – заявила сьогодні на брифінгу в Пекіні офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн у відповідь на питання про підготовку націоналізації української компанії, в якій китайським компаніям належить контрольним пакет акцій. – Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських підприємств і інвесторів відповідно до закону і належним чином вирішувала пов'язані з цим питання".
Так вона прокоментувала останні події, пов'язані з націоналізацією "Мотор Січ": передачу 100% акцій компанії державному агентству АРМА з ініціативи СБУ, включаючи контрольний пакет китайських компаній і близько 19% акцій тисяч міноритарних акціонерів, а згодом президент України Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію "Мотор Січі".
Українські політики очікують жорстких санкцій з боку КНР, в тому числі обмежень у сфері торгівлі, які можуть підірвати хитку економічну стабільність в країні.
"Це початок напружених міжнародних відносин між Україною і Китаєм, – заявила лідер партії "Батьківщина", ексглава уряду України Юлія Тимошенко. – Я хочу нагадати і уряду, і президента, і всім іншим: Китай купує наші товари, наші послуги, нашу аграрну продукцію і багато іншого. Китай може застосувати санкції до України і це буде означати, що ми втратимо мільярди, не маючи права торгувати з Китаєм і поставляти туди українську продукцію. Мене сильно лякає, що, не розуміючи наслідків, махають шашкою направо і наліво", – сказала політик про дії України щодо її найбільшого торгового партнера.
Юлія Тимошенко закликала українську владу до цивілізованого діалогу з Пекіном з проблематики "Мотор Січі" на вищому політичному і професійному рівні: "Ситуація з "Мотор Січ" – це підстава для міжнародного конфлікту, необхідно негайно починати переговорний процес, тому що Україна в одному кроці від санкцій. Українська влада – як дитина, що хапає гарячу сковороду – вона не знає, що буде опік. Можна з 9-го поверху стрибнути з криками "Ура!", але закінчиться це смертю. Вони зараз кожен день спускають України з 9-го поверху", – описала Юлія Тимошенко дії української влади і наслідки націоналізації "Мотор Січі" для українсько-китайських відносин.
Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок нагадав, що Київ зробив протизаконні дії з блокування нормальної співпраці української "Мотор Січ" з компаніями з Китаю з ініціативи США, і зазначив, що виплата компенсацій китайським компаніям може привести до значних бюджетних втрат для України.
"Китайські інвестори вже вимагають (вдумайтеся в цю суму!) 3,6 мільярда доларів компенсації (за втрачені інвестиції, не одержану майбутній прибуток і будівництво допоміжних об'єктів в Китаї). Йдеться про понад 10% всього річного бюджету України. З яких коштів і як це буде оплачено? Чи збирається влада зобов'язати саме (колишнього власника контрольного пакета акцій "Мотор Січі" В'ячеслава – 24 канал) Богуслаєва виплатити компенсацію Китаю в повному обсязі?", – розповів політик.
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