У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що стежать за розвитком подій на "Мотор Січі", а також вперше використовували формулювання про "вимоги" до української влади про захист інтересів китайських власників контрольного пакета акцій.

Тим часом, українські політики готуються до різкого погіршення відносин України зі своїм найбільшим зовнішньоторговельним партнером в разі завершення націоналізації запорізького підприємства.

"Ми взяли до відома відповідні повідомлення, – заявила сьогодні на брифінгу в Пекіні офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн у відповідь на питання про підготовку націоналізації української компанії, в якій китайським компаніям належить контрольним пакет акцій. – Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських підприємств і інвесторів відповідно до закону і належним чином вирішувала пов'язані з цим питання".



Так вона прокоментувала останні події, пов'язані з націоналізацією "Мотор Січ": передачу 100% акцій компанії державному агентству АРМА з ініціативи СБУ, включаючи контрольний пакет китайських компаній і близько 19% акцій тисяч міноритарних акціонерів, а згодом президент України Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію "Мотор Січі".

Українські політики очікують жорстких санкцій з боку КНР, в тому числі обмежень у сфері торгівлі, які можуть підірвати хитку економічну стабільність в країні.



"Це початок напружених міжнародних відносин між Україною і Китаєм, – заявила лідер партії "Батьківщина", ексглава уряду України Юлія Тимошенко. – Я хочу нагадати і уряду, і президента, і всім іншим: Китай купує наші товари, наші послуги, нашу аграрну продукцію і багато іншого. Китай може застосувати санкції до України і це буде означати, що ми втратимо мільярди, не маючи права торгувати з Китаєм і поставляти туди українську продукцію. Мене сильно лякає, що, не розуміючи наслідків, махають шашкою направо і наліво", – сказала політик про дії України щодо її найбільшого торгового партнера.

Юлія Тимошенко закликала українську владу до цивілізованого діалогу з Пекіном з проблематики "Мотор Січі" на вищому політичному і професійному рівні: "Ситуація з "Мотор Січ" – це підстава для міжнародного конфлікту, необхідно негайно починати переговорний процес, тому що Україна в одному кроці від санкцій. Українська влада – як дитина, що хапає гарячу сковороду – вона не знає, що буде опік. Можна з 9-го поверху стрибнути з криками "Ура!", але закінчиться це смертю. Вони зараз кожен день спускають України з 9-го поверху", – описала Юлія Тимошенко дії української влади і наслідки націоналізації "Мотор Січі" для українсько-китайських відносин.



Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок нагадав, що Київ зробив протизаконні дії з блокування нормальної співпраці української "Мотор Січ" з компаніями з Китаю з ініціативи США, і зазначив, що виплата компенсацій китайським компаніям може привести до значних бюджетних втрат для України.



"Китайські інвестори вже вимагають (вдумайтеся в цю суму!) 3,6 мільярда доларів компенсації (за втрачені інвестиції, не одержану майбутній прибуток і будівництво допоміжних об'єктів в Китаї). Йдеться про понад 10% всього річного бюджету України. З яких коштів і як це буде оплачено? Чи збирається влада зобов'язати саме (колишнього власника контрольного пакета акцій "Мотор Січі" В'ячеслава – 24 канал) Богуслаєва виплатити компенсацію Китаю в повному обсязі?", – розповів політик.