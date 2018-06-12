На Черкащині мати хотіла продати дитину за 140 тисяч гривень

На Черкащині 29-річна жінка намагалася продати свою дитину за 140 тисяч гривень. 12 червня її затримали поліцейські поблизу пологового будинку. Тепер породіллі загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

У прес-службі поліції розповідають, що інформація про намір матері продати новонароджену дитини надійшла до правоохоронців ще у лютому цього року.

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Поліцейські встановили, що 29-річна породілля вже має на вихованні двох малолітніх дітей віком шести та восьми років. Відтак жінка вирішила продати немовля, аби покращити своє матеріальне становище.

Вона підшукувала клієнтів серед своїх знайомих. Коли жінка знайшла сімейну пару, яка погодилась придбати дитину, породілля домовилась з ними про зустріч. Свою новонароджену дитину мати оцінила у 140 тисяч гривень,

– повідомляють у поліції.

Зловмисницю затримано в момент передачі дитини та отримання коштів.

Зараз дитина перебуває в Черкаській обласній лікарні. Тим часом зловмисницю затримано в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.