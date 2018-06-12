В Черкасской области мать хотела продать ребенка за 140 тысяч гривен

В Черкасской области 29-летняя женщина пыталась продать своего ребенка за 140 тысяч гривен. 12 июня ее задержали полицейские вблизи роддома. Теперь роженице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В пресс-службе полиции рассказывают, что информация о намерении матери продать новорожденного ребенка поступила в милицию еще в феврале этого года.

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Полицейские установили, что 29-летняя роженица уже имеет на воспитании двух малолетних детей шести и восьми лет. Поэтому женщина решила продать младенца, чтобы улучшить свое материальное положение.

Она подыскивала клиентов среди своих знакомых. Когда женщина нашла семейную пару, которая согласилась приобрести ребенка, роженица договорилась с ними о встрече. Своего новорожденного ребенка мать оценила в 140 тысяч гривен,

– сообщают в полиции.

Злоумышленница задержана в момент передачи ребенка и получения средств.

Сейчас ребенок находится в Черкасской областной больнице. Между тем злоумышленница задержана в порядке 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.