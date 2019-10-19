На Донеччині чоловік виростив марихуану на мільйон гривень: фото

Правоохоронці знайшли у жителя Донеччини 84 поліетиленові пакети з марихуаною. Загальна вага канабісу – 21 кілограм, а вартість сягає більше мільйона гривень.

Поліцейські провели обшуки на подвір’ї будинку 40-річного чоловіка, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Окрім пакетів з марихуаною, поліцейські ще вилучили 50 висушених кущів конопель у господарській будівлі.



Поліцейські вилучили висушені кущі конопель



Наркотичні речовини відправили на експертизу

Наразі виявлену речовину та нарковмісні рослини спрямували на експертизу.

Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років тюрми.

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