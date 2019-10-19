17:25
19 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп наслідує Путіна. Іспанський сором Навального
      Вєсті Кремля
      21:43, 18 жовтня
      Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      На Донеччині чоловік виростив марихуану на мільйон гривень: фото

      420 Читать новость на русском
      На Донеччині чоловік виростив марихуану на мільйон гривень
      На Донеччині чоловік виростив марихуану на мільйон гривень / npu.gov.ua

      Правоохоронці знайшли у жителя Донеччини 84 поліетиленові пакети з марихуаною. Загальна вага канабісу – 21 кілограм, а вартість сягає більше мільйона гривень.

      Поліцейські провели обшуки на подвір’ї будинку 40-річного чоловіка, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

      Було й таке: Бабуся на інвалідному візку намагалася провезти 17 кілограмів кокаїну: фото

      Окрім пакетів з марихуаною, поліцейські ще вилучили 50 висушених кущів конопель у господарській будівлі.

      поліція марихуана
      Поліцейські вилучили висушені кущі конопель

      марихуана наркотики поліція
      Наркотичні речовини відправили на експертизу

      Наразі виявлену речовину та нарковмісні рослини спрямували на експертизу.

      Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років тюрми.

      Читайте також: Як змінюється попит на марихуану після легалізації

      blog_ava
      Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
      сьогодні
      5037
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Наркотики Новини Донецька
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      сьогодні , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 182
      Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      сьогодні , 16:01 Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      Ольга Черненко 668
      Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      сьогодні , 15:37 Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 5197
      Про перші бої, кордон з Росією та конфлікти з митниками: інтерв'ю з Дейнеком
      сьогодні , 15:03 Про перші бої, кордон з Росією та конфлікти з митниками: інтерв'ю з Дейнеком
      Антон Голобородько 897
      Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      сьогодні , 15:00 Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      Сергій Лещенко 578
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук