05:30
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      На Луганщині правоохоронці затримали двох жінок, які торгували наркотики через інтернет

      34 Читать новость на русском
      Одна з жінок раніше вже була засуджена
      Одна з жінок раніше вже була засуджена / vsim

      У Луганській області правоохоронці затримали двох жінок, які за допомогою інтернету збували наркотики. Поліцейські вилучили 60 пакетів з психотропними речовинами.

      Прессекретар поліції Луганської області Тетяна Погукай повідомила, що під час огляду помешкання у жінок вилучили 38 пакетів з психотропною речовиною PVP, 12 з амфетаміном та 10 пакетів з канабісом.

      До теми: Прокуратура ліквідувала нарколабораторію, амфетамін з якої постачали військовим: фото

      Затриманим  жителькам Сєверодонецька 34 та 37 років. Одна з них раніше вже була засуджена за наркозлочини. Жінки продавали наркотики через Інтернет за допомогою Messenger та Telegram, оплату приймали через систему ЕasyPay за схемою так званих "закладок". 

      У поліції зазначили, що під час обшуку за місцем проживання раніше судимої жінки окрім наркотиків також було вилучено електронні ваги, фінансові записи та обладнання для пакування наркотиків.

      Правоохоронці ініціювали досудове слідство в рамках кримінального провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

      До слова, у Житомирській області слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності. Його підозрюють у розповсюдженні наркотиків.

      blog_ava
      "Аталанта" Маліновського здолала "Лечче" Шахова, "Рома" втратила очки: результати матчів Серії А
      сьогодні
      655
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Наркотики Новини Луганська Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      6 жовтня , 22:07 Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      Ірина Вихрущ 1720
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 жовтня , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 397
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      6 жовтня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 5445
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 жовтня , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 374
      Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      6 жовтня , 19:30 Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      Марія Лелека 1053
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук