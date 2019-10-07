На Луганщині правоохоронці затримали двох жінок, які торгували наркотики через інтернет

У Луганській області правоохоронці затримали двох жінок, які за допомогою інтернету збували наркотики. Поліцейські вилучили 60 пакетів з психотропними речовинами.

Прессекретар поліції Луганської області Тетяна Погукай повідомила, що під час огляду помешкання у жінок вилучили 38 пакетів з психотропною речовиною PVP, 12 з амфетаміном та 10 пакетів з канабісом.

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Затриманим жителькам Сєверодонецька 34 та 37 років. Одна з них раніше вже була засуджена за наркозлочини. Жінки продавали наркотики через Інтернет за допомогою Messenger та Telegram, оплату приймали через систему ЕasyPay за схемою так званих "закладок".

У поліції зазначили, що під час обшуку за місцем проживання раніше судимої жінки окрім наркотиків також було вилучено електронні ваги, фінансові записи та обладнання для пакування наркотиків.

Правоохоронці ініціювали досудове слідство в рамках кримінального провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

До слова, у Житомирській області слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності. Його підозрюють у розповсюдженні наркотиків.