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      На Луганщине две женщины торговали наркотики через интернет

      9 Читати новину українською
      Одна из женщин ранее уже была осуждена
      Одна из женщин ранее уже была осуждена / vsim

      В Луганской области правоохранители задержали двух женщин, которые с помощью интернета сбывали наркотики. Полицейские изъяли 60 пакетов с психотропными веществами.

      Прессекретар полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что во время осмотра помещения у женщин изъяли 38 пакетов с психотропным веществом PVP, 12 с амфетамином и 10 пакетов с каннабисом.

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      Задержанным жительницам Северодонецка 34 и 37 лет. Одна из них ранее уже был осужден за наркопреступления. Женщины продавали наркотики через Интернет с помощью Messenger и Telegram, оплату принимали через систему ЕasyPay по схеме так называемых "закладок".

      В полиции отметили, что во время обыска по месту жительства ранее судимой женщины кроме наркотиков также были изъяты электронные весы, финансовые записи и оборудование для упаковки наркотиков.

      Правоохранители инициировали досудебное следствие в рамках уголовного производства за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

      К слову, в Житомирской области следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности. Его подозревают в распространении наркотиков.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Полиция Новости Луганска Наркотики Новости Украины
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