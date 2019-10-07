На Луганщине две женщины торговали наркотики через интернет
В Луганской области правоохранители задержали двух женщин, которые с помощью интернета сбывали наркотики. Полицейские изъяли 60 пакетов с психотропными веществами.
Прессекретар полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что во время осмотра помещения у женщин изъяли 38 пакетов с психотропным веществом PVP, 12 с амфетамином и 10 пакетов с каннабисом.
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Задержанным жительницам Северодонецка 34 и 37 лет. Одна из них ранее уже был осужден за наркопреступления. Женщины продавали наркотики через Интернет с помощью Messenger и Telegram, оплату принимали через систему ЕasyPay по схеме так называемых "закладок".
В полиции отметили, что во время обыска по месту жительства ранее судимой женщины кроме наркотиков также были изъяты электронные весы, финансовые записи и оборудование для упаковки наркотиков.
Правоохранители инициировали досудебное следствие в рамках уголовного производства за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
К слову, в Житомирской области следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности. Его подозревают в распространении наркотиков.
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