На Вінниччині горе-мати викинула новонароджене маля на смітник

У місті Хмільник Вінницької області жінка викинула власну новонароджену дитину у сміттєвий бак. Немовля померло.

Про це повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.

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"31 березня надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Хмільника в сміттєвому баку виявлено труп новонародженої дитини. Попередня причина смерті дитини – механічна асфіксія (кисневе голодування організму)", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що під час проведення першочергових розшукових заходів поліцейські встановили особу жінки, яка може бути матір’ю дитини.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація дій матері буде надана після проведення низки судово-медичних експертиз.

Горе-матері загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Триває досудове слідство.