20:04
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
7°C 2°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Вінниччині горе-мати викинула новонароджене маля на смітник

401 Читать новость на русском
На Вінниччині жінка викинула у смітник власну дитину
На Вінниччині жінка викинула у смітник власну дитину / vn.npu.gov.ua

У місті Хмільник Вінницької області жінка викинула власну новонароджену дитину у сміттєвий бак. Немовля померло.

Про це повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.

Читайте також: У центрі Миколаєва нетвереза жінка викинула з моста у річку власну дитину

"31 березня надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Хмільника в сміттєвому баку виявлено труп новонародженої дитини. Попередня причина смерті дитини – механічна асфіксія (кисневе голодування організму)", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що під час проведення першочергових розшукових заходів поліцейські встановили особу жінки, яка може бути матір’ю дитини.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація дій матері буде надана після проведення низки судово-медичних експертиз.

Горе-матері загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Триває досудове слідство.

Теги: Новини України Вінниця Кримінальні новини Поліція Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
сьогодні, 20:02 Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
Тетяна Бучок 7
Готівковий курс валют 2 квітня: євро і долар суттєво подешевшали
сьогодні, 19:32 Готівковий курс валют 2 квітня: євро і долар суттєво подешевшали
235
Українців хочуть змусити платити аліменти на утримання батьків
сьогодні, 18:40 Українців хочуть змусити платити аліменти на утримання батьків
1585
Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
сьогодні, 19:10 Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
524
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
сьогодні, 19:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 227
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук