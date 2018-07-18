23:31
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, сьогодні
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Закарпатті поліція влаштувала погоню зі стріляниною за групою наркоторговців

359 Читать новость на русском
На Закарпатті правоохоронці зі стріляниною затримали групу наркоторговців
На Закарпатті правоохоронці зі стріляниною затримали групу наркоторговців / прес-служба Нацполіції Закарпаття

На Закарпатті в результаті спецоперації правоохоронці затримали групу наркозбувачів. Вони упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Закарпатській області.

Читайте також: В Одесі в готелі знайшли мертвими двох туристів з Естонії

Під час затримання один зі зловмисників чинив опір законним вимогам поліцейських. Тому для зупинки транспорту, яким пересувався зловмисник, співробітники поліції були змушені застосувати вогнепальну зброю. Постраждалих немає,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усіх членів групи затримано. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію із затримки членів організованої групи наркоділків департамент протидії наркозлочинності Нацполіції здійснив під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Західного регіону України.

Наразі тривають слідчі дії.

Теги: Новини України Наркотики Новини Закарпаття Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 18 липня: отруєння дітей у таборі на Донеччині, конкурс у ДБР і проблеми з водою
сьогодні, 22:12 Головні новини 18 липня: отруєння дітей у таборі на Донеччині, конкурс у ДБР і проблеми з водою
1597
Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
сьогодні, 22:00 Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
Блог Медіа 1486
Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
сьогодні, 21:00 Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
Іван Яковина 860
Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
сьогодні, 20:01 Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
Катерина Петренко 399
Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
сьогодні, 19:00 Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
Інна Жолобович 1162
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
У СБУ сповістили, яким ім'ям називали Бабченка його "вбивці"
16 червня , 00:19
Курс валют на 12 лютого: долар та євро продовжують втрачати у ціні
 12 лютого , 08:30
Новий погляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв від Авто24
21 лютого , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук