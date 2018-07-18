На Закарпатті поліція влаштувала погоню зі стріляниною за групою наркоторговців

На Закарпатті в результаті спецоперації правоохоронці затримали групу наркозбувачів. Вони упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Закарпатській області.

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Під час затримання один зі зловмисників чинив опір законним вимогам поліцейських. Тому для зупинки транспорту, яким пересувався зловмисник, співробітники поліції були змушені застосувати вогнепальну зброю. Постраждалих немає,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усіх членів групи затримано. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію із затримки членів організованої групи наркоділків департамент протидії наркозлочинності Нацполіції здійснив під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Західного регіону України.

Наразі тривають слідчі дії.