На Запоріжжі підлітки зґвалтували пенсіонерку

Мешканка Запорізької області повідомила поліції про зґвалтування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Інцидент стався у місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, повідомляє поліція.

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У ході розслідування правоохоронці встановили, що до будинку 70-річної жінки о другій ночі зайшли четверо хлопців. Вони, погрожуючи фізичною розправою, вступили з нею у статевий контакт природнім та неприроднім шляхом.

Працівники патрульної поліції одразу встановили двох злочинців. Місцеперебування ще двох встановили працівники кримінальної поліції. Зловмисниками виявились місцеві жителі віком від 14 до 18 років.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 152 – зґвалтування. Триває досудове розслідування.