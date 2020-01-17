В Запорожье подростки изнасиловали пенсионерку

Жительница Запорожской области сообщила полиции об изнасиловании. Правоохранители открыли уголовное производство.

Инцидент произошел в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщает полиция.

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В ходе расследования правоохранители установили, что в дом 70-летней женщины в два ночи зашли четверо парней. Они, угрожая физической расправой, вступили с ней в половой контакт естественным и неестественным путем.

Сотрудники патрульной полиции сразу установили двух преступников. Местонахождение еще двух установили сотрудники криминальной полиции. Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте от 14 до 18 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 152 – изнасилование. Продолжается досудебное расследование.