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      На Житомирщині смертність від інфарктів зменшилася втричі: відома причина

      1224 Читать новость на русском
      Реперфузійний центр
      Реперфузійний центр / unian.ua

      За рік після відкриття реперфузійного центру на Житомирщині лікарям вдалося врятувати 415 життів, а загалом смертність від інфарктів зменшилася втричі.

      Про це повідомляє "Рупор Житомира".

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      За рік роботи реперфузійного центру на базі кардіологічного відділення Житомирської обласної клінічної лікарні, показник лікування інфарктів сучасними методами зріс до 27,2% (до цього він становив лише 2,5%), а смертність від інфаркту знизилася втричі.

      Лікарі зазначають, що такого результату вдалося досягнути завдяки сучасним технологіям 

      Інфаркт смертність
      Інфаркт міокарда

      Реперфузійний центр на Житомирщині – один із кардіологічних центрів, які розбудовує МОЗ України та Уряд по усій країні. У такому центрі кожен пацієнт з гострим інфарктом, що потребує екстреного стентування, безоплатно та цілодобово отримує необхідне лікування.

      Зазначимо, що наразі в Україні у працюють 27 реперфузійних центрів.


      Все про інфаркт: інфографіка

      Що таке реперфузійний центр?Відділення у закладі охорони здоров’я, де безоплатно проводять коронарне стентування (відновлення кровотоку по артерії серця) при гострому інфаркті міокарда.

      Теги: Здорове життя Лікування Медицина Серцево-судинні захворювання Новини Житомира
      Джерело: 24 Канал
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