На Житомирщині смертність від інфарктів зменшилася втричі: відома причина

За рік після відкриття реперфузійного центру на Житомирщині лікарям вдалося врятувати 415 життів, а загалом смертність від інфарктів зменшилася втричі.

Про це повідомляє "Рупор Житомира".

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За рік роботи реперфузійного центру на базі кардіологічного відділення Житомирської обласної клінічної лікарні, показник лікування інфарктів сучасними методами зріс до 27,2% (до цього він становив лише 2,5%), а смертність від інфаркту знизилася втричі.

Лікарі зазначають, що такого результату вдалося досягнути завдяки сучасним технологіям



Інфаркт міокарда

Реперфузійний центр на Житомирщині – один із кардіологічних центрів, які розбудовує МОЗ України та Уряд по усій країні. У такому центрі кожен пацієнт з гострим інфарктом, що потребує екстреного стентування, безоплатно та цілодобово отримує необхідне лікування.

Зазначимо, що наразі в Україні у працюють 27 реперфузійних центрів.



Все про інфаркт: інфографіка

Що таке реперфузійний центр?Відділення у закладі охорони здоров’я, де безоплатно проводять коронарне стентування (відновлення кровотоку по артерії серця) при гострому інфаркті міокарда.