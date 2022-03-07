Розрахунок радіолокаційної станції одного з підрозділів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького 2 березня 2022 року безперервно вів повітряну розвідку противника. Ним керував Андрій Федоров.

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"Андрій уточнював параметри роботи станції. Враховуючи високу інтенсивність ракетних обстрілів російських окупаційних військ, лейтенант наказав особовому складу залишити станцію, але сам продовжував виконувати бойове завдання, – розповіли у повітряному командуванні "Південь".

Діти лишились сиротами

Ракета, яку скинув російський літак, влучила в апаратну. Федоров отримав смертельні поранення й загинув на своєму бойовому посту.

Без сина залишились батьки, без чоловіка залишилася дружина, сиротами стали двоє малолітніх дітей. Вічна пам'ять захиснику України! Помстимося!,

– сказали у командуванні.

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