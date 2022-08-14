Салман Рушді прийшов до тями наступного дня після того, як отримав ножове поранення. Його намагались вбити, коли письменник готувався прочитати лекцію у північній частині штату Нью-Йорк.

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Що відомо про стан Рушді

Рушді залишився в лікарні із серйозними травмами, але йому вже не потрібна ШВЛ. Рушді вже розмовляє та жартує. У 75-річного чоловіка пошкоджена печінка та нервові зв'язки у руці та оці. Ймовірно, він не бачитиме на травмоване око.

Нападник не визнає свою провину

24-річний Матар, обвинувачений у нападі на Рушді, зробив кроки, схожі на спланований замах на вбивство. Зокрема він зробив заздалегідь фальшиву перепустку на захід, прибув на день раніше та завдав письменнику ножового поранення у момент, коли Салмана Рушді представили публіці. Матар увірвався на сцену і почав завдавати по письменнику ударів ножем. За словами очевидців, спершу він бив у шию. У підсумку нападника схопили глядачі та персонал.

Наразі чоловік не визнав себе винним у замаху на вбивство та звинуваченні у нападі. Суддя наказав тримати його під вартою без права внесення застави.

Випадково репортер AP став свідком нападу на Рушді. Він переконаний, що це був "цілеспрямований, неспровокований, заздалегідь спланований напад". Наразі слідчі намагалися визначити, чи діяв підозрюваний самостійно.

Чому Рушді хотіли вбити

Зауважимо, що Рудші понад 30 років стикався з погрозами смерті за "Сатанинські вірші", як були опубліковані у 1988 році. Багато мусульман визнали їх богохульством. Книга Рушді заборонена в Індії, Пакистані та інших країнах, де здебільшого мусульманське населення.

У 1989 році великий аятола Ірану Рухолла Хомейні видав указ, який закликав до смерті Рушді. Хомейні помер того ж року, але указ досі залишається в силі. Нинішній верховний лідер Ірану Хаменеї ніколи не видавав власної фетви про скасування указу, хоча варто зауважити, що Іран останніми роками не приділяв уваги письменнику.

У соціальних мережах та у коментарях для журналістів іранці часто радіють замаху на письменника. Але є люди, які не надто цим задоволені, оскільки непокояться, що після цього міжнародні стосунки Ірану з іншими країнами можуть ще більше погіршитись.

Реакція президента США

Президент Джо Байден заявив, що він і перша леді Джилл Байден були шоковані та засмучені нападом.

Салман Рушді – з його розумінням людства, з його неперевершеним почуттям історії, з його відмовою залякати або змусити замовкнути виступає за основні, універсальні ідеали. Правда. Хоробрість. Стійкість. Здатність ділитися ідеями без страху. Це будівельні блоки будь-якого вільного та відкритого суспільства,

– мовиться у заяві.

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