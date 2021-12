Многие российские эксперты уже назвали демарш российской стороны "сумасшедшим", а его провал – изначально предопределённым.

Я не полностью согласен с этими утверждениями. На мой взгляд, действия Москвы не были столь уж неожиданными, какими они многим кажутся – но, вот, форма, в которой были изложены "декабрьские тезисы", настолько доминирует над содержанием, что предприятие не имеет шансов на успех.

Российский ультиматум появился не на пустом месте

Начну с первого обстоятельства. Российский ультиматум появился не на пустом месте. Запад довольно долго оставлял Украину на периферии своего внимания, соглашаясь с российскими тезисами о важности Минских соглашений и признавая невозможность интеграции страны в евроатлантические структуры в условиях конфликта с восточным соседом. В Женеве этим летом данные тезисы повторил и Дж. Байден, в команде которого сильны настроения в пользу новой "перезагрузки" с Кремлём и снижения конфликтности ситуации в Европе (не секрет, что США пытаются сосредоточиться на потенциальных точках противостояния с Китаем, и "борьба на два фронта" им не нужна). При этом в Европе существует большое число сторонников "продолжения диалога" с Россией – по крайней мере об этом уже заявили в Париже и Берлине.

И, что самое важное, на мой взгляд – никто на Западе не понимает, зачем (именно зачем, а не почему) следует становиться на сторону Украины: аргументы о том, что Киев защищает "свободный мир" от "орды" недейственны по определению, так как в той же Европе многие понимают выгодность контактов с Россией и не уверены, что от такого партнёра их надо защищать, а в Америке Украину и Беларусь воспринимают как in-betweens (см.: Charap, Samuel and Colton, Timothy. Everyone Loses: The Ukraine Crisis and the Ruinous Contest for Post-Soviet Eurasia, Milton Park, New York: Routledge, 2017, рр. 51-52), своего рода прокладку между крупными игроками на евразийском пространстве.

За тридцать лет независимости Украине не удалось убедить европейцев, что её участие в ЕС и НАТО принесёт этим альянсам экономические и политические выгоды. И, похоже, сейчас время для этого уже прошло.

Так что, я бы сказал, что в последние месяцы сами США давали Москве много поводов думать, что они готовы к "большой сделке" с Россией. Визит в Москву В.Нуланд, приезд К.Донфрид, которой эти предложения были лично переданы в МИДе, долгая беседа В.Путина и Дж.Байдена – всё говорило о возможности сделки. Она, судя по всему, не стала для Вашингтона неожиданностью.

Большая сделка

Здесь мы переходим ко второму моменту. Если Москва намерена была предложить Западу сделку по безопасности, то это должна была быть именно сделка, в которой обе стороны идут друг другу на определённые уступки ради общего блага. И это было более чем возможно, так как за последние годы Россия предприняла так много агрессивных демаршей и создала соседям так много проблем, что добиваться гарантий чего-либо стоило, только проявляя готовность исправления создавшейся ситуации. Можно ли согласовать с Западом внеблоковый статус Украины и отказ от её вступления в НАТО? На мой взгляд, такое соглашение – несмотря на все красивые слова и апелляции к высоким принципам – было вполне реально. Но для его достижения Кремль должен был заплатить некоторую цену.

Многие эксперты и политики предполагают, что Россия продолжает дестабилизировать Донбасс и продвигать "Минские соглашения" именно для того, чтобы Украина не рассматривалась Западом как суверенный партнёр, а постоянно оставалась "на крючке" Москвы.

Отсюда просматривается простая комбинация: Кремль мог бы предложить Западу заключить соглашение о внеблоковом статусе Украины в обмен на прекращение своего вмешательства (ну, или в обмен на готовность принудить "независимых" от Москвы сепаратистов) к миру и восстановить власть центрального украинского правительства на востоке страны. Такой вариант развития событий мог бы существенно изменить расстановку сил в регионе, устранить из повестки дня невыполнимые "Минские соглашения", и ликвидировать основную причину противостояния России и Запада.

Я рискнул бы даже сказать, что аналогичный "своп" можно провести и в отношении Грузии и Молдовы – в обмен на прекращение российской помощи сепаратистам и уход российских войск с их территории не только западные державы, но и местные правительства с радостью согласятся на соглашение о нейтральном статусе этих государств и неразмещение на их земле иностранных военных баз.

Россия машет кулаками после драки

Иначе говоря, если бы Россия действительно хотела получить вокруг себя внеблоковые государства без иностранных военных баз на их территории, добиться такого результата не представляло бы проблем – и никакие рассуждения о свободе и суверенитете не устояли перед политической целесообразностью. Однако, так как Россия предъявила документ, из которого следует, что свою безопасность она видит не как неприближение НАТО к её границам, а как развязывание себе рук для дальнейших военных провокаций, понятно, что к стабилизации ситуации в Европе эта инициатива не имеет никакого отношения.

Москва предлагает Вашингтону и Брюсселю отступить с официально занятых ими позиций (как в случае размещения войск в принятых в НАТО в 1997 году странах, так и в случае с отзывом решения о возможном участии Украины и Грузии в НАТО от 2008 года), не отступая сама даже там, где её формально как бы и нет – что означает: согласие на такой договор не решит для Запада никаких проблем, зато породит много новых.

Предложенный Кремлём документ не будет не то чтобы подписан, но скорее всего даже обсуждён – и вовсе не потому, что Запад озабочен принципом сохранения всей полноты суверенитета постсоветских стран, а лишь потому, что в любых категориях Realpolitik предлагаемый документ не является ни эффективным, ни равноправным. Москва, на протяжении нескольких десятилетий подготовив условия для "большой сделки", не использовала их для торга, а попыталась начать "махать руками после драки", оспаривая не только события времён распада СССР, но и подписанный самой Российской Федерацией Основополагающий Акт Россия – НАТО от 1997 года.

Можно ли считать, что такой шаг стал фундаментальной ошибкой российского руководства? На мой взгляд, нет – потому что чья-либо безопасность никогда не была целью предлагаемого соглашения. Его задачей является создание условий для более масштабных военно-политических авантюр, и весьма вероятно, что в ближайшее время осознание этого придёт и на Западе, и возникшее было взаимопонимание В.Путина и Дж.Байдена закончится приблизительно так же, как и дружелюбное общение В.Путина и Д.Трампа. Чего это будет стоить России и миру, мы все скоро увидим…

