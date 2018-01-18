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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

НАТО не готове до протистояння з Росією в кіберпросторі, – екс-чиновник Альянсу

15:18, сьогодні 333 Читать новость на русском
НАТО не готове до протистояння з Росією в кіберпросторі
НАТО не готове до протистояння з Росією в кіберпросторі / The Daily Dot

Останні десять років Москва проводила "мілітаризацію" своїх кібертехнологій, натомість НАТО почало серйозно розглядати це питання лише у 2013 році. Таким чином, довгий час ігноруючи загрозу хакерських атак з боку РФ, Захід трохи відстав у плані технологій.

Про це заявив колишній помічник генерального секретаря Альянсу з питань безпеки Сорін Дукару, повідомляє Daily Express.

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Небажання західних держав займатися "мілітарізацією" Інтернету призвело до того, що Росія та Китай отримали кіберперевагу. Ці країни активно вводять обмеження у цифровому просторі, тому їм простіше захищатися від кібератак, а також здійснювати їх, залишаючись при цьому анонімними, пояснив експерт.

За словами екс-чиновника НАТО, у цій сфері атакуючі дії ефективніші, адже той, хто обороняється повинен закрити всі "діри та проґалини", а тому нападнику досить знайти одну "лазівку".

Альянс, на думку Дукару, не зміг вчасно зреагувати на нові цифрові виклики тому, що в нього входить велика кількість держав, відтак командирам НАТО було важко знайти політичний компроміс, який би влаштував усіх членів. Окрім того, союзники не змогли гарантувати виконання своїх зобов'язань щодо зміцнення свого оборонного потенціалу у кіберсфері, додав есперт.

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Теги: Новини Росії Новини політики Інформаційні технології Кібербезпека НАТО хакери
Джерело: 24 Канал
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