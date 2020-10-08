Депутати подали позов до КСУ про неконституційність окремих положень законодавства щодо е-декларування. Подання підписали 47 нардепів, серед яких члени ОПЗЖ: Віктор Медведчук, Ілля Кива, Нестор Шуфрич. Юристка "Центру протидії корупції" Олена Щербан вважає, що насамперед їхньою метою є знищення всіх здобутків в антикорупційній сфері.

Цей позов свідчить про повне обнулення і знищення роботи, проробленої протягом багатьох років. Таку думку Олена Щербан висловила в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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"Все, в що інвестували міжнародні партнери, і на чому будувалась довіра до України у сфері антикорупції, буде знищено. Я вважаю, що це насамперед перша мета", – відзначила юристка.

Депутати ОПЗЖ просять Антикорупційний суд забрати в Національного агентства з питань запобігання корупції повноваження щодо моніторингу способу життя декларантів. Тобто, депутати стверджують, що електронне декларування – це втручання в особисте і сімейне життя.

Олена Щербан зауважила, що такі положення з'явилися в Україні після Революції Гідності. Коли українці були шоковані тим, які статки були в Януковича і його соратників.

Тоді було зрозуміло, що в українському законодавстві немає інструментів, аби це контролювати. Після того з'явилося електронне декларування, проголосоване, попри різні перешкоди. Потім дуже довго впроваджувалося,

– пояснила вона.

Відтак одна з цілей депутатів, які подали позов до КСУ, це скасувати всі ті досягнення, які були здійснені з часу Революції Гідності, і ті можливості, які існують.

Також юристка "Центру протидії корупції" розповіла і про іншу мету підписантів подання. На сьогодні є багато кримінальних проваджень щодо брехні в деклараціях. Зокрема, мовиться і про депутатів ОПЗЖ. Щодо державних високопосадовців навіть вже є обвинувальні вироки Антикорупційного суду.

Засідання КСУ щодо розгляду подання нардепів не відбулося

Конституційний суд 8 жовтня мав розглянути подання 47 депутатів. Однак засідання перенесли. Представник президента Федір Веніславський запросив відвід усіх 4 суддів.

Відзначимо, що депутати хочуть визнати неконституційними повноваження НАЗК проводити моніторинг способу життя декларантів та право НАЗК на доступ до державних реєстрів та банків даних. Вони прирівнюють це до стеження та слідчих дій, а стягнення в бюджет необґрунтованих активів у рамках цивільного процесу – до конфіскації та спецконфіскації.