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Наїзд на людей у Лондоні: з'явились фото і деталі про нападника

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Наїзд на людей в центрі Лондона 14 серпня
Наїзд на людей в центрі Лондона 14 серпня / Getty images

14 серпня водій автомобіля Ford Fiesta протаранив огорожу на в'їзді на територію британського парламенту у Лондоні. Внаслідок наїзду постраждало кілька пішоходів.

У поліції Лондона повідомили, що розглядають цей напад як теракт.

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Відомо також, що водієм, який скоїв наїзд є 29-річний вихідець із Судану Саліх Хатер, інформує Telegraph.

За інформацією видання, чоловік проживав у невеликій квартирі в Бірмінгемі.

За словами людей, які були знайомі з нападником, він переїхав в Об’єднане Королівство приблизно 5 років тому і вже встиг отримати підданство цієї країни. Він захоплювався футболом і любив поп-музику.

На його сторінці у Facebook зазначено, що його улюблені музичні виконавці Селін Діон та Ріанна.

Видання зазначає, що Саліх Хатер навчався у звичайній школі міста Вад-Медані, яке розташоване в центральній частині Судан, де його батьки займалися фермерством.

Після закінчення школи він вступив до Університету науки і технологій Судану на факультет інженерії.

У Facebook у нього було понад 300 друзів. У його профілі зазначено, що він працював менеджером у магазині. Останній допис на його сторінці з’явився майже місяць тому.

Наїзд Лондон нападник
Підозрюваний у наїзді на людей в центрі Лондона

За даним ЗМІ, раніше у поле зору Скотланд-Ярду чи британських розвідслужб Саліх Хатер не потрапляв.

Нагадаємо, 14 серпня автомобіль протаранив огорожу парламенту Великобританії. Внаслідок наїзду постраждало щонайменше троє людей. Чоловіка, який перебував за кермом автомобіля, вдалось затримати.

Теги: Розслідування Великобританія Лондон Теракт у Лондоні Судан
Джерело: 24 Канал
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