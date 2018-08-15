Наїзд на людей у Лондоні: з'явились фото і деталі про нападника

14 серпня водій автомобіля Ford Fiesta протаранив огорожу на в'їзді на територію британського парламенту у Лондоні. Внаслідок наїзду постраждало кілька пішоходів.

У поліції Лондона повідомили, що розглядають цей напад як теракт.

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Відомо також, що водієм, який скоїв наїзд є 29-річний вихідець із Судану Саліх Хатер, інформує Telegraph.

За інформацією видання, чоловік проживав у невеликій квартирі в Бірмінгемі.

За словами людей, які були знайомі з нападником, він переїхав в Об’єднане Королівство приблизно 5 років тому і вже встиг отримати підданство цієї країни. Він захоплювався футболом і любив поп-музику.

На його сторінці у Facebook зазначено, що його улюблені музичні виконавці Селін Діон та Ріанна.

Видання зазначає, що Саліх Хатер навчався у звичайній школі міста Вад-Медані, яке розташоване в центральній частині Судан, де його батьки займалися фермерством.

Після закінчення школи він вступив до Університету науки і технологій Судану на факультет інженерії.

У Facebook у нього було понад 300 друзів. У його профілі зазначено, що він працював менеджером у магазині. Останній допис на його сторінці з’явився майже місяць тому.



Підозрюваний у наїзді на людей в центрі Лондона

За даним ЗМІ, раніше у поле зору Скотланд-Ярду чи британських розвідслужб Саліх Хатер не потрапляв.

Нагадаємо, 14 серпня автомобіль протаранив огорожу парламенту Великобританії. Внаслідок наїзду постраждало щонайменше троє людей. Чоловіка, який перебував за кермом автомобіля, вдалось затримати.