Наезд на людей в Лондоне: появились фото и детали о нападающем

14 августа водитель автомобиля Ford Fiesta протаранил ограждение на въезде на территорию британского парламента в Лондоне. В результате наезда пострадали несколько пешеходов.

В полиции Лондона сообщили, что рассматривают это нападение как теракт.

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Известно также, что водителем, который совершил наезд является 29-летний выходец из Судана Салих Хатер, информирует Telegraph.

По информации издания, мужчина проживал в небольшой квартире в Бирмингеме.

По словам людей, которые были знакомы с нападающим, он переехал в Соединенное Королевство примерно 5 лет назад и уже успел получить подданство этой страны. Он увлекался футболом и любил поп-музыку.

На его странице в Facebook указано, что его любимые музыкальные исполнители Селин Дион и Рианна.

Издание отмечает, что Салих Хатер учился в обычной школе города Вад-Медани, расположенной в центральной части Судана, где его родители занимались фермерством.

После окончания школы он поступил в Университет науки и технологий Судана на факультет инженерии.

В Facebook у него было более 300 друзей. В его профиле указано, что он работал менеджером в магазине. Последнее сообщение на его странице появилось почти месяц назад.

Подозреваемый в наезде на людей в центре Лондона

По данным СМИ, ранее в поле зрения Скотланд-Ярда или британских разведслужб Салих Хатер не попадал.

Напомним, 14 августа автомобиль протаранил ограждение парламента Великобритании. В результате наезда пострадали по меньшей мере три человека. Мужчину, который находился за рулем автомобиля, удалось задержать.