Літо – це не тільки пора відпусток і прохолодних напоїв, а ще це улюблена пора року для різних комах. Про найнебезпечніші з них – розповідаємо в нашому матеріалі.

Більшість з них особливо небезпечні для людей, які мають алергію на їхню отруту. Невчасно надана допомога може призвести до летального випадку. Більше – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Кліщ

Кліщ – це павукоподібна істота, яка має довжину від 2 до 4 міліметрів. Улюблений час – це до 11 ранку, адже вони не люблять спеку. Найкраще місце для життя – це листяні і хвойні ліси, зарості чагарників, галявини і луки, густо порослі високою травою, береги річок і сонячні схили гір.

Самі по собі кліщі не є небезпечними, але вони переносники кліщового енцефаліту, який пошкоджує нервову систему.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Негайно звернутися до найближчого травматологічного пункту, де кліща видалять і нададуть рекомендації щодо подальших дій. Не можна прокручувати кліща, намагатись самостійно його витягти таким чином. Місце обробити антисептичним розчином. Якщо в шкірі залишилась частина кліща, потрібно видалити стерильною голкою. Ретельно вимити руки з милом. Протягом двох тижнів щоденно вимірюйте температуру, а в разі підвищення – звернутись до лікаря.

Овод

Овод – це велика муха, яка під час укусу завдає різкий біль. Після шкіра одразу червоніє та починає сильно свербіти.

У разі інфікування місце укусу може почати гноїтися через декілька днів.

Комаха проколює дві дірочки в шкірі, де залишає слину, яка за своїм складом перешкоджає згортанню крові.

Ускладнення від укусу овода:

алергія проявляється у вигляді висипів;

якщо рана інфікована, то є вірогідність потрапляння під шкіру личинок комахи;

збільшення лімфатичних вузлів.

Що робити, коли вкусив овод

Місце укусу притиснути чистою серветкою. Прикласти щось холодне на кілька хвилин. Промити господарським милом. Обробіть ранку антисептиком. Прийміть звичний для вас антигістамінний препарат.

Ґедзь або сліпець

Ґедзь, коли кусає, залишає помітну позначку з набряком навколо неї. Укус викликає свербіж, запаморочення. Можливе інфікування.

Укус цієї комахи лікується в домашніх умовах, але рідко трапляються випадки, коли людину потрібно госпіталізувати.

Що робити, коли вкусив сліпець

Укушене місце потрібно придавити пальцем. Прикласти лід, щоб вгамувати свербіж. Промити укус водою з милом. Змастити укус спиртом або перекисом водню. Звернутися до лікаря.

Мошка

Мошки кусають людину і тварин. Харчуються кров’ю тільки самки. Нападають на свою здобич тільки вдень та великою кількістю.

Укус мошок супроводжується вигризанням шкіри, за допомогою хоботка комаха живиться кров’ю. Біль та набряк виникає через подразнення від дії слини комахи. Укус мошок викликає больові відчуття, з набряком, припуханням і сильним свербінням в місці укусу.

Що робити, якщо вкусила мошка

до місць укусів прикласти холодний предмет;

на набряк накласти тугу пов’язку;

на місце укусу та набряк накладається примочка з розведеного водою спирту або сольовий розчин;

місце обробити зеленкою та йодом.

Оса

Це комахи, які полюбляють солодкі запахи та фрукти. Тому варто бути обережним, коли їсте щось солодке на свіжому повітрі.

Особливо слід бути пильними алергікам, дітям, вагітним жінкам та людям із ослабленим імунітетом.

Що робити, коли вкусила оса

Ретельно промий місце укусу водою з господарським милом. Змастити шкіру антисептиком: йодом, спиртом. Прикласти холодний компрес. Прикласти сольовий або содовий компрес. Прийняти антигістамінний засіб, навіть якщо не було раніше алергічних реакцій. Пити багато води або солодкого чаю.

Шершень

Шершень схожий на осу, але більший за неї. Його отрута схожа з осиною. Найбільш небезпечні укуси для алергіків.

Що робити, коли вкусив шершень

Промити та обробити місце укусу спиртом. Прикласти щось холодне, лід або компрес. Прийняти протиалергійний засіб, навіть, якщо у вас ніколи не було алергії. Звернутись до лікаря.

Що не можна робити після укусу:

Вживати алкоголь. Приймати снодійне. Намагатися висмоктати отруту. Намагатись вбити шершня.

Краще після укусу будь-якої комахи звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням.



Як виглядають небезпечні комахи / Інфографіка 24 каналу