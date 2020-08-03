Лето – это не только пора отпусков и прохладительных напитков, а еще это любимое время года для разных насекомых. О самых опасных из них – рассказываем в нашем материале.

Большинство из них особенно опасны для людей, у которых аллергия на их яд. Несвоевременно оказанная помощь может привести к летальному исходу. Больше – читайте в материале 24 канала.

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Клещ

Клещ – это паукообразное существо длиной от 2 до 4 миллиметров. Любимое время – это до 11 утра, ведь они не любят жару. Лучшее место для жизни – это лиственные и хвойные леса, заросли кустарников, поляны и луга, густо поросшие высокой травой, берега рек и солнечные склоны гор.

Сами по себе клещи не опасны, но они переносчики клещевого энцефалита, который повреждает нервную систему.

Что делать, если укусил клещ

Немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт, где клеща удалят и дадут рекомендации относительно дальнейших действий. Нельзя прокручивать клеща и пытаться самостоятельно его вытащить таким образом. Место обработать антисептическим раствором. Если в коже осталась часть клеща, нужно удалить стерильной иглой. Тщательно вымыть руки с мылом. В течение двух недель ежедневно измеряйте температуру, а при повышении – обратитесь к врачу.

Овод

Овод – это большая муха, которая во время укуса причиняет резкую боль. После кожа сразу краснеет и начинает сильно чесаться.

В случае инфицирования место укуса может начать гноиться через несколько дней.

Насекомое прокалывает две дырочки в коже, где оставляет слюну, которая по своему составу препятствует свертыванию крови.

Осложнения от укуса овода:

аллергия проявляется в виде высыпаний;

если рана инфицирована, то есть вероятность попадания под кожу личинок насекомых;

увеличение лимфатических узлов.

Что делать, когда укусил овод

Место укуса прижать чистой салфеткой. Приложить что-то холодное на несколько минут. Промыть хозяйственным мылом. Обработать ранку антисептиком. Принять привычный для вас антигистаминный препарат.

Слепень

Слепень, когда кусает, оставляет заметную отметку с отеком вокруг нее. Укус вызывает зуд, головокружение. Возможно инфицирование.

Укус этого насекомого лечится в домашних условиях, но редко бывают случаи, когда человека нужно госпитализировать.

Что делать, когда укусил слепень

Укушенное место нужно придавить пальцем. Приложить лед, чтобы унять зуд. Промыть укус водой с мылом. Смазать укус спиртом или перекисью водорода. Обратиться к врачу.

Мошка

Мошки кусают человека и животных. Питаются кровью только самки. Нападают на свою добычу только днем и большим количеством.

Укус мошек сопровождается выгрызанием кожи, с помощью хоботка насекомое питается кровью. Боль и отек возникает из-за раздражения от действия слюны насекомого. Укус мошек вызывает болевые ощущения, с отеком, припуханием и сильным зудом в месте укуса.

Что делать, если укусила мошка

к местам укусов приложить холодный предмет;

на отек наложить тугую повязку;

на место укуса и отек накладывается примочка из разведенного водой спирта или солевой раствор;

место обработать зеленкой и йодом.

Оса

Это насекомые, которые любят сладкие запахи и фрукты. Поэтому стоит быть осторожным, когда едите что-то сладкое на свежем воздухе.

Особенно следует быть внимательным аллергикам, детям, беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом.

Что делать, когда укусила оса

Тщательно промытб место укуса водой с хозяйственным мылом. Смазать кожу антисептиком: йодом, спиртом. Приложить холодный компресс. Приложить солевой или содовый компресс. Принять антигистаминное средство, даже если ранее не было аллергических реакций. Пить много воды или сладкого чая.

Шершень

Шершень похож на осу, но больше ее. Его яд схож с осиным. Наиболее опасны укусы для аллергиков.

Что делать, когда укусил шершень

Промыть и обработать место укуса спиртом. Приложить что-то холодное, лед или компресс. Принять протиалергическое средство, даже если у вас никогда не было аллергии. Обратиться к врачу.

Что нельзя делать после укуса:

Употреблять алкоголь. Принимать снотворное. Пытаться высосать яд. Пытаться убить шершня.

Лучше после укуса любого насекомого обратиться к врачу и не заниматься самолечением.



Как выглядят опасные насекомые / Инфографика 24 канала