Самые опасные насекомые Украины: инфографика
Лето – это не только пора отпусков и прохладительных напитков, а еще это любимое время года для разных насекомых. О самых опасных из них – рассказываем в нашем материале.
Большинство из них особенно опасны для людей, у которых аллергия на их яд. Несвоевременно оказанная помощь может привести к летальному исходу. Больше – читайте в материале 24 канала.
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Клещ
Клещ – это паукообразное существо длиной от 2 до 4 миллиметров. Любимое время – это до 11 утра, ведь они не любят жару. Лучшее место для жизни – это лиственные и хвойные леса, заросли кустарников, поляны и луга, густо поросшие высокой травой, берега рек и солнечные склоны гор.
Сами по себе клещи не опасны, но они переносчики клещевого энцефалита, который повреждает нервную систему.
Что делать, если укусил клещ
- Немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт, где клеща удалят и дадут рекомендации относительно дальнейших действий. Нельзя прокручивать клеща и пытаться самостоятельно его вытащить таким образом.
- Место обработать антисептическим раствором. Если в коже осталась часть клеща, нужно удалить стерильной иглой.
- Тщательно вымыть руки с мылом.
- В течение двух недель ежедневно измеряйте температуру, а при повышении – обратитесь к врачу.
Овод
Овод – это большая муха, которая во время укуса причиняет резкую боль. После кожа сразу краснеет и начинает сильно чесаться.
В случае инфицирования место укуса может начать гноиться через несколько дней.
Насекомое прокалывает две дырочки в коже, где оставляет слюну, которая по своему составу препятствует свертыванию крови.
Осложнения от укуса овода:
- аллергия проявляется в виде высыпаний;
- если рана инфицирована, то есть вероятность попадания под кожу личинок насекомых;
- увеличение лимфатических узлов.
Что делать, когда укусил овод
- Место укуса прижать чистой салфеткой.
- Приложить что-то холодное на несколько минут.
- Промыть хозяйственным мылом.
- Обработать ранку антисептиком.
- Принять привычный для вас антигистаминный препарат.
Слепень
Слепень, когда кусает, оставляет заметную отметку с отеком вокруг нее. Укус вызывает зуд, головокружение. Возможно инфицирование.
Укус этого насекомого лечится в домашних условиях, но редко бывают случаи, когда человека нужно госпитализировать.
Что делать, когда укусил слепень
- Укушенное место нужно придавить пальцем.
- Приложить лед, чтобы унять зуд.
- Промыть укус водой с мылом.
- Смазать укус спиртом или перекисью водорода.
- Обратиться к врачу.
Мошка
Мошки кусают человека и животных. Питаются кровью только самки. Нападают на свою добычу только днем и большим количеством.
Укус мошек сопровождается выгрызанием кожи, с помощью хоботка насекомое питается кровью. Боль и отек возникает из-за раздражения от действия слюны насекомого. Укус мошек вызывает болевые ощущения, с отеком, припуханием и сильным зудом в месте укуса.
Что делать, если укусила мошка
- к местам укусов приложить холодный предмет;
- на отек наложить тугую повязку;
- на место укуса и отек накладывается примочка из разведенного водой спирта или солевой раствор;
- место обработать зеленкой и йодом.
Оса
Это насекомые, которые любят сладкие запахи и фрукты. Поэтому стоит быть осторожным, когда едите что-то сладкое на свежем воздухе.
Особенно следует быть внимательным аллергикам, детям, беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом.
Что делать, когда укусила оса
- Тщательно промытб место укуса водой с хозяйственным мылом.
- Смазать кожу антисептиком: йодом, спиртом.
- Приложить холодный компресс.
- Приложить солевой или содовый компресс.
- Принять антигистаминное средство, даже если ранее не было аллергических реакций.
- Пить много воды или сладкого чая.
Шершень
Шершень похож на осу, но больше ее. Его яд схож с осиным. Наиболее опасны укусы для аллергиков.
Что делать, когда укусил шершень
- Промыть и обработать место укуса спиртом.
- Приложить что-то холодное, лед или компресс.
- Принять протиалергическое средство, даже если у вас никогда не было аллергии.
- Обратиться к врачу.
Что нельзя делать после укуса:
- Употреблять алкоголь.
- Принимать снотворное.
- Пытаться высосать яд.
- Пытаться убить шершня.