Про це глава держави розповів під час свого вечірнього звернення 1 серпня, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що сьогодні почалось виконання Ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з портів на Чорному морі.

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Не повинно бути ілюзій, що росія не спробує зірвати експорт

Зеленський розповів, що перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн української кукурудзи, вийшло з порту Одеси.

"Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі", – зауважив президент.

Він додав, що наразі все залежить від виконання безпекових параметрів Ініціативи, а це є відповідальністю партнерів – ООН і Туреччини.

У нас не може бути ілюзії, що росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. росія послідовно провокувала голод в країнах Африки та Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства,

– заявив глава держави.

За його словами, в умовах надзвичайної спеки, як є цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи та певного продовольчого дефіциту також існує й для частини європейських країн.

"Тож, подивимось – як працюватимуть домовленості й чи дійсно буде безпека. Своєї черги на відправлення вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що для України це теж має значну користь, і питання полягає не лише у мільярдах доларів валютного виторгу. Адже у вирощуванні експортних аграрних культур залучені близько півмільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це ще плюс мільйон робочих місць.

Зеленський підсумував, що саме тому й існує відповідна державна увага до виконання експортної Ініціативи, позаяк це дійсно необхідно українцям.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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