На Черкащині перевіряють на витривалість спецпризначенців. На кількаденний турнір з'їхалось 18 команд з різних регіонів України: це спецпідрозділи Держприкордонслужби, управління державної охорони та Нацполіції.

Учасників у перший день змагань випробовувала смуга перешкод. Детальніше про змагання – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Україна та Британія спільно створюватимуть ракетний катер під стандарти НАТО

День перший – смуга перешкод

Вони повзали в багнюці, перекидали тракторні шини, долали триметрові паркани та бігати з колодою. На півторакілометровій дистанції спецпризначенці мали подолати 20 перепон. Але їх випробування не налякали, а найкращі команди подолали його за 14 хвилин.



Смуга перешкод / Фото 24 канал

День другий – битва капітанів

У другий змагальний день силами мірялися капітани. Вони вправлялись у стрільбі з навантаженням та крос-фіті.

День третій – стрільба на полігоні

Стрільбою на полігоні також почався третій день. Але стріляти по звичайних мішенях для підрозділів швидкого реагування занадто просто, вирішили організатори. Тому вони вигадали 4 особливі випробування. Мішені розмістили за дверима та стінами імпровізованих кімнат, а стріляти треба було лише у деякі з них.

Брали деякі елементи зі службової діяльності, вони певну ситуацію перенесли на етапи змагань. Тоді є можливість максимального приближення до бойових дій,

– розповів учасник змагання з позивним "Цар".



Як проходять турніри / Фото 24 канал

Судді лише встигають фіксувати нові рекорди, адже ці хлопці не поступаються ні силою, ні влучністю. За учасниками спостерігають й офіцери, вони контролюють дотримання правил та оцінюють реальний стан підготовки бійців, щоб, у разі необхідності, збільшити тренувальні навантаження. Адже у їхній роботі помилки неприпустимі.

Це не просто змагання, це є полігон, на якому ми навчаємось, тренуємось, обмінюємось досвідом з іншими підрозділами та виправляємо помилки, які ми бачимо під час змагань,

– розповів начальник загону Держприкордонслужби Максим Балаґура.

Такий турнір в Головному навчальному центрі Держприкордонслужби в Оршанці відбувається вже втретє. Змагалися в пам'ять про загиблого під час війни на Сході України прикордонника-"дозорівця" Василя Полякова. В п'ятницю, 9 жовтня 2020 року, його батьки приїдуть народжувати переможців.