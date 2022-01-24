Гроші на ліки для людей з інвалідністю

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19. За його словами Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи "єПідтримка" на інші групи населення.

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Вони розглядають можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.

З 24 січня люди, старші 60 років можуть скористатися програмою єПідтримка та витратити тисячу гривень для купівлі лікарських препаратів у аптеках.

Що для цього потрібно

Отримати два щеплення проти коронавірусу

Потрібно мати COVID-сертифікат, згенерований у мобільному додатку "Дія" та зареєструватися в програмі єПідтримка.

Купувати ліки можна у звичайних аптеках та інтернет-магазинах за рецептом лікаря або без нього.

Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу.

Програма єПідтримка: головне

Вона стартувала 19 грудня 2021 року та передбачає виплату 1000 гривень усім українцям, які повністю вакцинувались проти COVID-19.

Кошти нараховують на спеціальні віртуальні картки, отримати їх готівкою неможливо. Нині такі картки оформлюють 6 банків: ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк та Укргазбанк. Витратити тисячу гривень можна протягом 4 місяців із дня зарахування коштів. Всю суму необов'язково витрачати одразу.

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