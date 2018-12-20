Не давайте українцям слово, бо зараз буде скандал, – Путін прокоментував ситуацію на Донбасі

Володимир Путін заявив, що слово українським журналістам не варто давати, бо вони одразу влаштують скандал. Однак пізніше президент РФ таки вислухав українського журналіста Романа Цимбалюка. Президент РФ стверджує, що це українська влада стріляє на окупованому Донбасі.

Про це президент Росії заявив під час своєї прес-конференції у четвер, 20 грудня.

Український журналіст Роман Цимбалюк запитався у Путіна про те, скільки грошей Росія витрачає на окупований Донбас та які умови обміну українських політв'язнів.

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Володимир Путін стверджує, що блокаду між окупованим Донбасом та Україною поставила українська влада.

Вони стріляють у своїх громадян, яких вважають своїми ж громадянами,

– переконує Путін.

Більше того, він додав, що Україна влаштувала також і економічну блокаду Росії, проте обсяг торгівлі таки зростає. Крім того, президент РФ додав, що Росія буде і надалі надавати "гуманітарну допомогу", бо "бажає Україні лише миру".

Ми даємо гуманітарну допомогу, щоб їх там до кінця не з’їли і не порвали,

– зазначив Путін.

На запитання українського журналіста коли Росія таки поговорить з Україною, Путін заявив:

Справа не в персонах. Поки є русофоби у київських стінах і вони не розуміють інтересів народу, то така ненормальна ситуація буде і надалі продовжуватися, незважаючи на те, хто буде при владі у Кремлі.

Дивіться відео як український журналіст Роман Цимбалюк задав питання Володимиру Путіну під час прес-конференції