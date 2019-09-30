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      Не поділили майно: затримали жінку, яка найняла кілера для свого чоловіка

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      Вона пообіцяла вбивці 30 тисяч доларів
      Вона пообіцяла вбивці 30 тисяч доларів / npu.gov.ua

      У Донецькій області жінка замовила вбивство, аби поквитатися із чоловіком-фермером. Завдяки інсценуванню його життя вдалося врятувати.

      36-річна жителька Волноваського району посварилася зі своїм чоловіком через майно. Як повідомляє місцева поліція, розв'язати конфлікт вона вирішила радикально: знайшла посередника, який замовив кілера.

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      За вбивство жінка пообіцяла заплатити 30 тисяч доларів. Її спільник, який уже був судимим, вийшов на підставного кілера.

      Сам чоловік дізнався про те, що його замовили, напередодні вбивства. Аби піймати злочинницю на гарячому, спецслужби інсценували злочин.

      Жертві нібито розбили голову битою на сільській дорозі. Для правдоподібності потерпілого загримували.

      Під час передачі виконавцю його винагороди затримали посередника, а пізніше – і замовницю вбивства. Жінка отримала "докази" смерті чоловіка та гадала, що її план спрацював. Посередника і замовницю затримали, їм загрожує 15 років в'язниці або навіть довічний термін.

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      Теги: Кримінал Вбивство Новини Донецька
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