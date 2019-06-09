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      Не збіг, а система, – Гнап про трагічні смерті дитини та студента на Київщині

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      Що пов'язує загибель Кирила Тлявова та Ігоря Індила
      Що пов'язує загибель Кирила Тлявова та Ігоря Індила / informator.news

      Днями у Переяслав-Хмельницькому трапилася жахлива трагедія – застрелили 5-річного хлопчика. У цьому підозрюють двох поліцейських, які ймовірно були на підпитку. Однак це не перша ситуація, внаслідок якої загинула дитина. Дев'ять років тому у будівлі Шевченківського райвідділку міліції вбили студента Ігоря Індила.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" повідомив Дмитро Гнап.

      Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика: у МВС розповіли про "покарання" для начальника поліції Київщини

      Він зауважив, що у цих двох історіях багато збігів, які показують, що за всі ці роки в системі МВС майже нічого не змінилося. Нагадаємо, що дев'ять років тому у Києві у будівлі Шевченківського райвідділку міліції вбили студента коледжу імені Макаренка Ігоря Індила. Коли ж про це стало відомо, керівництво міліції почало виправдовуватися, мовляв студент сам напився, впав на підлогу і помер. Згодом, виявиться, його просто сильно штовхнули об стінку головою міліціянти.

      Порівняйте ці виправдання з першими заявами поліції по випадку в Переяславі. Один в один. Адже в Переяславі правоохоронці спочатку теж стверджували, що 5-річний Кирило гуляв на вулиці, сам послизнувся, впав та розбив голову,
      – сказав Гнап.


      Загиблий Кирило Тлявов

      Також Дмитро обурився, що прокурори спочатку навіть збиралися просити суд відпустити цих двох переяславських поліцейських, які, ймовірно, вистрілили в дитину, під домашній арешт. 

      І тут ще один збіг в цих двох історіях. дев'ять років тому прокурори так само просили не саджати двох міліціянтів, винних у смерті студента Індила. Такий збіг – ніяка не містика. Такий збіг – це система,
      – наголосив автор.

      Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.

      Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

      Дивіться повний випуск програми "Право на правду" з Дмитром Гнапом за 8 червня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Арешт Вбивство Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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