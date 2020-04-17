"Не знали з чим стикаємося": як зустріли коронавірус в "українському Ухані" Монастириськах

У Монастириському районі на Тернопільщині спалах коронавірусу зафіксували кілька тижнів тому. Відтоді це регіон став осередком хвороби в регіоні, водночас кількість хворих тут зростає щодня. Місцева районна лікарня, яка стала шпиталем, – переповнена. Як лікарі стикнулися з першими хворими на COVID-19 і як з ним сьогодні продовжують боротися – читайте далі.

Лік хворих на коронавірус розпочався у Монастириській лікарні від медсестри приймального відділення. Жінку госпіталізували у цей же заклад з важкою пневмонією місяць тому. У підсумку вони потрапила до реанімації та її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Лише за півтора тижні у неї діагностували COVID-19. Зараз тут 24 медики захворіли на коронавірус, передає ТСН.

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Медсесестра, що перешою захворіла на коронавірус у Монастириськах на Тернопільщині

Коли у Монастириській районній лікарні вперше зафіксували COVID-19, тоді тут не вистачало навіть масок. Крім того, у закладі не було інфекційного відділення. Зрештою через наплив хворих столітню будову маленької лікарні довелося терміново переобладнати під шпиталь.

У ті дні лікарі валилися з ніг і не виходили з реанімації добами. Водночас тут залишився лише один анестезіолог, бо двоє його колег захворіли на коронавірус.

Починали ми страшно, тому що не знали, з чим стикаємся. І протоколи, і тести з'явилися вже пізніше, ніж ми почали працювати з такими хворими. Ми в контакті вже були і два, і три тижні без засобів захисту,

– зазначає анестезіолог Монастириської районної лікарні Юрій Тимочко.

Зараз у лікарні – лише два апарати штучної вентиляції легенів. Один із них позичили у лікарні сусіднього району. За словами медиків, пощастило, що важкі хворі надходили не одночасно.

"Врятувало їх і нас, що вони були послідовними. Тобто кожен наступний хворий мав можливість перебувати на допоміжній вентиляції. Якби всі ці п'ять хворих надійшли одночасно, в нас були б проблеми. Оці методи карантину зумовили не такий спалах", – додає Юрій Тимочко.

Наразі тут потік хворих не зменшується. Лікарі кажуть, що засобів індивідуального захисту вистачить на два тижні. За їхніми словами, забезпечили заклад усім необхідним завдяки благодійникам, волонтерам та простим людям.

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Від початку епідемії у шпиталі померла від коронавірусу лише одна бабця, якій було 83 роки. Вона мала супутні хвороби.

Зверніть увагу! Станом на вечір 16 квітня у Монастириському районі підтвердили 160 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні. Загалом на Тернопільщині - 333 випадки інфікованих COVID-19. На жаль, 5 людей померли.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу